Windows 10 -näytöllä on tyhjä kohta – näin teet siitä helpon pikavalikon

Tehtäväpalkkiin voi kiinnittää paitsi suosikkiohjelmiaan, myös jopa yksittäisiä verkkosivuja.

Windows 10:n alavalikossa, eli tehtäväpalkissa, on tyypillisesti paljon tyhjää tilaa. Sen voi käyttää hyödyksi lisäämällä palkkiin niitä ohjelmia, joita tulee usein käyttäneeksi. Asiasta vinkkasi muun muassa PC World -lehti.

Jos sinulla on jo työpöydälläsi ohjelmien pikakuvakkeita, voit lisätä ne tehtäväpalkkiin valitsemalla ne hiiren ykköspainikkeella, pitämällä painikkeen pohjassa ja vetämällä ne palkkiin. Voit myös painaa hiiren kakkosnappia pikakuvakkeen päällä ja valita Kiinnitä tehtäväpalkkiin. Näin työpöydän ei tarvitse olla enää näkyvissä, jotta voit avata näitä ohjelmia.

Voit myös mennä halutun ohjelman kohdalle Windowsin vasemman alakulman aloituspainikkeen takaa löytyvässä valikossa, painaa hiiren kakkosnappia ja valita Enemmän > Kiinnitä tehtäväpalkkiin. Nyt ohjelma näkyy alareunan palkissa ja on entistä nopeammin avattavissa.

Jos sinulla on jo auki jokin ohjelma ja haluat sen näkyvän aina tehtäväpalkissa, yksinkertaisesti näpäytä sitä tehtäväpalkissa hiiren kakkosnapilla ja valitse Kiinnitä tehtäväpalkkiin.

Myös verkkosivuja voi kiinnittää tehtäväpalkkiin. Yksi tapa, joka toimii esimerkiksi Chromessa, Firefoxissa ja Edgessä, on asettaa selain ensin ikkunaan oikean yläkulman napista (se, jossa on kaksi ikkunaa päällekkäin) ja sitten painaa osoiterivin vieressä olevaa lukon kuvaa pitämällä hiiren ykköspainike pohjassa. Vedä nyt linkki tehtäväpalkkiin, tai jos sinulla on jo palkissa esimerkiksi Chromen tai Firefoxin kuvake, suoraan sen päälle. Tällä tavalla linkki löytyy jatkossa halutun selaimen kuvakkeen alta painamalla hiiren kakkosnappia.

Uusiin tehtäväpalkissa oleviin kuvakkeisiin pääsee käsiksi myös näppäimistöllä, jos sen kokee hiirtä mielekkäämmäksi. Paina yhtä aikaa pohjaan Windows-näppäin ja t. Nyt tehtäväpalkin ensimmäisen kuvakkeen päälle ilmestyvät valkoiset kehykset sen merkkinä, että se on valittu. Voit vaihtaa valittua kuvaketta näppäimistön nuolipainikkeilla ja avata halutun ohjelman painamalla Enteriä.