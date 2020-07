Tietokoneita hajoaa erikoisesta syystä – Apple joutui varoittamaan

Apple varoittaa sulkemasta tietokonetta kamerasuojuksen kanssa.

Apple julkaisi heinäkuun alussa tukiartikkelin, joka on otsikoitu "Älä sulje MacBook-, MacBook Air- tai MacBook Pro -tietokonetta, jos kameran päällä on suojus".

Tukiartikkelin koko tarkoitus on ehkäistä vahinkoja näytölle, kun kamerasuojus osuu siihen kannettava suljettaessa. Apple sanoo vahingon syntyvän siitä, että näytön ja näppäimistön väliin on jätetty hyvin vähän tilaa, ja suojus ei yksinkertaisesti mahdu väliin.

ZDNetin mukaan kamerasuojuksen käyttö on yleistynyt koronapandemian myötä lisääntyneen etätyön seurauksena ja samalla ovat lisääntyneet näyttöjen vauriot. Applen mukaan turvallinen kamerasuojus on enintään tavallisen paperin paksuinen eli 0,1 millimetriä. Jos suojus on tätä paksumpi, se tulee poistaa ennen tietokoneen sulkemista.

Apple myös varoittaa käyttämästä suojusta, josta jää liimajälkiä.

Kannettavan tietokoneen kameran peittäminen on vanha kikka, jolla tietosuojastaan tarkat käyttäjät ovat pyrkineet estämään vakoilua.

Apple vakuuttaa tukiartikkelissa, että Mac-kannettavien kameran vihreä merkkivalo on varma todiste kameran toiminnasta. Applen mukaan kamera on suunniteltu siten, että sitä ei voi aktivoida ilman merkkivalon syttymistä. Joskus tosin MacBookin merkkivalon on voinut hakkeroida pois päältä.

Kameran peittäminen saattaa myös häiritä ympäröivän valon tunnistinta ja estää esimerkiksi automaattisen kirkkaudensäädön ja True Tone -toiminnon toiminnan.

ZDNetille puhuneen Apple-korjaajan mukaan kannettavissa on nähty monenlaisia virityksiä kameran päällä tarroista ja käytetyistä laastareista alkaen. Korjaajan mukaan tällä tavalla hajotetun näytön korjaus mahtuu takuun piiriin, jos asiakas on ostanut laitteelleen AppleCare+-sopimuksen. Tätä tuskin kannattaa kuitenkaan testata itse käytännössä.