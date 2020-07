Tarvitsetko esteetöntä kulkua? Google Maps tarjoaa tärkeän toiminnon

Google Mapsiin on piilotettu tietoja kohteiden kuten ravintoloiden esteettömyydestä.

Suomen purkaessa koronarajoituksia on lomalaisten entistä helpompi vierailla kohteissa kuten museoissa tai ravintoloissa. Liikuntarajoitteisen on kuitenkin hyvä tietää etukäteen, kuinka esteetön kohde on.

Google Maps tarjoaa tiedon, joskin sitä ei välttämättä moni tiedä. Esteettömyys-osio löytyy nimittäin sellaisesta kohdasta Mapsia, johon ei välttämättä tule katsoneeksi.

Esteettömyydestä saa tietoa niin selaimella kuin Mapsin puhelinsovelluksella. Puhelimessa etsi ensin haluttu kohde esimerkiksi hakupalkin avulla, ja paina kohdetta Mapsin alapalkista. Nyt avautuvassa kohteen kuvauksessa on ylhäällä oikealla Tietoja-välilehti. Valitse se, ja yhtenä osiona kerrotaan kohteen esteettömyys.

Selaimessa etsi kohde edelleen esimerkiksi haun avulla ja saat siitä lyhyen tekstikuvauksen vasemman reunan palkkiin. Paina kuvausta, niin saat tiedot kohteen esteettömyydestä.

Tarjotut tiedot vaihtelevat kohteesta toiseen. Esimerkiksi Helsingin Ateneum-museosta kerrotaan, että sisälle on esteetön pääsy ja lisäksi löytyvät esteetön hissi ja esteetön wc. Muista kohteista, kuten ravintoloista, saatetaan kertoa, että tarjolla on myös esimerkiksi esteetön pysäköintialue tai esteettömiä istumapaikkoja.

Toisinaan saat tiedon, että esteetöntä sisäänpääsyä ei ole. Siitä kertoo ruksi tämän tiedon edessä. Toisinaan esteettömyydestä tai esteellisyydestä ei kerrota mitään.