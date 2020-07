Kevään hittisovellus Teams sai uusia herkkuja – nämä tulevat myös ilmaiseen versioon

Reaktioiden jakaminen on toiminto, jonka on määrä helpottaa muiden osallistujien eleiden ja reaktioiden huomaamista. Se ei välttämättä ole aina helppoa esimerkiksi suttuisen videokuvan vuoksi. Toiminnon avulla yleisö voi jakaa reaktionsa tai mielipiteensä käyttämällä emojeita, jotka näkyvät kaikille osallistujille. On nähtävissä, että niiden ylenpalttinen käyttö voi kuitenkin herättää osallistujissa myös vastustusta.