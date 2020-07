IS testasi uuden Cityspotting-pelin – reitti johdatti häikäisevän kauniiseen paikkaan Helsingissä

Tunnetko Helsingin? Entä Tampereen tai Jyväskylän? Cityspotting on peli, joka lupaa esitellä suomalaisten kaupunkien mysteerejä ja kätkettyjä helmiä. IS testasi, miten uudenlainen seikkailuelämys toimii.

Cityspotting on uudenlainen tapa tutkia suomalaisia kaupunkeja. Idea on varsin yksinkertainen. Verkkoselaimella toimivan pelin avulla pääsee kiertämään kartalle merkittyjä paikkoja. Pisteet tarjoavat pieniä tehtäviä, jotka voivat pitää sisältään tietovisakysymyksiä, liikuntaa tai esimerkiksi paikkojen etsimistä ympäröivästä maisemasta.

Yllä olevasta videosta näet, miten ensikertalaiset pärjäsivät cityspottingissa.

Olemme lähdössä liikkeelle Helsingin Kauppatorilta. Helsinkispotting on yksi kolmesta mahdollisesta cityspotting-alueesta. Vastaavia pelejä on myös Tampereella ja Jyväskylässä.

Cityspotting lupaa verkkosivuillaan esitellä muutakin kuin turisti­nähtävyyksiä. Kartalla monet paikat tuntuvat kuitenkin varsin tutuilta. Ehkäpä nämäkin kohteet pitävät sisällään jotakin uutta – se jää nähtäväksi.

Pelisivu aukeaa ongelmitta, ja eteen ilmestyy Helsingin kartta. Suurentaminen ja pienentäminen toimivat helposti, ja oma sijainti erottuu punaisena ympyränä. Perusteet ovat siis kunnossa.

Lähdemme tasolta yksi, mikä herättää tietenkin pelaajan mielenkiinnon – ja ehkä myös kilpailuvietin. Miten voin päästä tasolle kaksi? Onko tästä olemassa jonkinlaista sarjataulukkoa? Miten voin olla koko Helsingin paras cityspottaaja?

Poimimme lähistöltä ensimmäisen kohteen, ja hyppäämme pyörien selkään. Määränpää on Helsingin Halkolaituri, eli Pohjoisrannan edustalla sijaitseva purjelaivasatama. Paikka on monelle tuttu, mutta se voi jäädä myös helposti tutkimatta.

Valitsemassa seuraavaa spottia Halkolaiturilla.

Perillä odottava sijainti on merkitty pääkallologolla, mikä on tietenkin jännittävää. Kävelemme oikealle kohdalle, ja logo muuttuu punaiseksi. Olemme astuneet oikeaan paikkaan. Ensimmäinen spotti!

Näytölle aukeaa videotiedosto, mikä on pienoinen yllätys. Tajuamme odottaneemme tekstimuotoista tehtävänantoa.

Videolla kerrotaan, että olemme paikan päällä ihastelemassa kesäpaikoilleen tuotuja kuunareita ja etenkin vieressä olevaa Jan Mayen -alusta.

Kuulemme muun muassa aluksen historiasta merirosvolaivana ja siitä, miten aluksella salakuljetettiin pirtua kieltolain aikaan.

Olisi väärin paljastaa tehtävien tarkkaa sisältöä tässä. Kerrottakoon kuitenkin, että emme joudu hikoilemaan.

Ensikosketus cityspottingiin on pehmeä. Videon kuuntelu on rauhallisella paikalla helppoa. Jää kuitenkin väistämättä tunne, että kuunareista olisi ollut mukava oppia lisääkin. Ehkä muutama vinkki tiedonhakuun olisi ollut paikallaan.

Jatkamme seuraavaksi matkaamme kohti Tervasaarta. Seuraan tarkasti sijaintiamme, ja ympyrä näyttää pysyvän mukana. Tässä vaiheessa huomaan jo, että cityspotting vaatii tarkkaavaisuutta.

Pyörässä ei ole telinettä älypuhelimelle, joten karttaa on seurattava puhelin kädessä. Se on haasteellista, ja kuumana kesäpäivänä Pohjoisrannassa riittää muitakin tienkäyttäjiä.

Pohdimme myös, että kännykkää tuijottaessa ohi vilisevät maisemat ja paikat saattavat jäädä näkemättä.

Tervasaari ja sen taustalla kasvava kaupunki.

Tervasaaressa tehtävä aukeaa jälleen helposti ja kuulemme videon välityksellä tietoa edessä avautuvista maisemista. Saamme tehdä pienen bongaustehtävän, joka sujuu helposti. Napautamme rastin ruutuun onnistumisen merkiksi ja homma on hoidettu. Kaksi pistettä takana!

Edessä on seuraavaksi hiukan ensimmäisiä siirtymiä pidempi pyöräilymatka. Suuntaamme kohti Tähtitorninmäkeä. Matkalla teemme pari lyhyttä pysähdystä ja huomaan jälleen tuijottavani liian tiiviisti näyttöä. Liikenteen seuraaminen meinaa unohtua.

Lähestyessämme pistettä huomaan, että sijainnistamme kertova punainen ympyrä on jämähtänyt jonnekin lähelle Kauppatoria. Joudumme pysähtymään ja käynnistämään pelin uudestaan. Hetken näpyttelyn jälkeen olemme taas kartalla oikeassa kohdassa.

Seuraavan videon katselu osoittautuu hankalaksi vieressä kulkevien rautatiekiskojen vuoksi. Videota ei yksinkertaisesti meinaa kuulla. Joudumme myös arpomaan, mitkä ovat paikan päällä suoritettavan liikuntatehtävän tarkat säännöt.

Se on selvää, että kyseessä on kunnon liikuntasuoritus, mutta esimerkki käsittelee leuanvetoa. Tehtävässä pitää sen sijaan juosta. Päädymme tekemään ohjeista oman tulkintamme ja saamme kunnon treenin. Se on todennäköisesti tärkeintä.

Käymme vielä Kaivopuistossa, jossa löydämme jännittävän portaikon. Sen sijainti tuskin on tuttu ainakaan ulkopaikkakuntalaisille.

Viimeinen pisteemme on Lauttasaaressa. Paikka on häikäisevän kaunis ja loppusuora pisteelle vaatisi kahlaamista. Vesi on sen verran korkealla ja aikataulu tiukka, että jätämme saareen räpiköinnin väliin. Paikka on merkitty timanttilogolla. Jääköön se näin ollen arvoitukseksi.

Matka Hattuun oli pitkä ja kivinen, joten jäimme rannalle.

Loppuyhteenvetona toteamme, että cityspotting on hyvää hyötyliikuntaa. Kilometrejä kertyy huomaamatta ja tutuissakin paikoissa on uusia näkökulmia. Tehtäviin on selkeästi haluttu saada monipuolisuutta, ja se on onnistunut.

Videot vaatisivat kuitenkin vähintäänkin tekstityksen, jotta ne saisi seurattua paikasta riippumatta kunnolla. Ilman kuulokkeita seuraaminen on hankalaa, kun liikenne jylisee vieressä.

Järkevä seikkailija olisi tietenkin varautunut kierrokseen kuulokkeilla, mutta näinhän kesäreissut menevät – joskus jotakin jää kotiin ja silti on selvittävä.

Pelin tiimellyksessä monet reitin varrella olevat paikat ja maisemat jäävät huomaamatta, mikä on hiukan harmi. Peli tarjoaa onneksi myös Google Maps -koodeja, joiden avulla saa avattua pisteiden tarkat koordinaatit. Näin paikoille voi hakeutua tarkasti navigoiden.

Peli lupaa kätkettyjä helmiä, mutta on pakko todeta, että monet kartalla olevat paikat ovat turhankin tuttuja. Kokonaisuutena ne tarjoavat kuitenkin kiinnostavan kierroksen ja uusia näkökulmia. Katseen suuntaa muuttamalla kaupunki näyttäytyy heti uudella tavalla.

Lisäksi on mainittava, että itselle hiukan vieraammilla alueilla peli olisi varmasti aivan erilainen kokemus. Jos haluaa todellisia yllätyksiä, kannattaa ehkäpä aloittaa kauempaa.

Erilaisia pisteitä on suuri määrä, ja niitä pääsee availemaan pelin edetessä. Tämä yllätysmomentti on tärkeä osa kokemusta. Mieli kannattaa siksi pitää avoimena.

Tärkein yksittäinen ohje on todennäköisesti se, että cityspottingiin kannattaa varata aikaan. Liikenteessä ei pidä kiirehtiä puhelin kourassa. Peli vie helposti mukanaan ja ainakin pyörällä liikuttaessa huomiota vaaditaan liikenteen seuraamiseen.

Cityspottingia voisi suositella ainakin Helsinkiin vasta muuttaneille. Yhden päivän pelailulla saa jo hyvin monipuolisen käsityksen paikoista ja pääsee jopa raapaisemaan hiukan pintaa syvemmältä. Pitkään kaupungissa asuneiden on ehkä syytä suunnata kaukaisempiin pisteisiin.