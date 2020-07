Mielenosoittajat ottivat käyttöön yllättävän työkalun: Google Docsin

Googlen ilmainen tekstinkäsittelyohjelma on monessa tapauksessa tehokkaampi ja kätevämpi kuin sosiaalinen media, MIT Technology Review kirjoittaa.

Yhdysvalloista alkanut ja ympäri maailman levinnyt uusi Black lives matter -liikkeen aalto käyttää hyväkseen erikoista työkalua protestien järjestämiseen. Kyseessä on Googlen sinänsä hyvin tunnettu Docs-ohjelma tekstinkäsittelyyn, mutta MIT Technology Review'n mukaan sille on löytynyt uudenlainen käyttötapa.

Google Docsin avulla muun muassa jaetaan listoja rasismia käsittelevistä kirjoista ja kirjepohjia perheenjäsenille ja poliitikoille. Lisäksi asiakirjoilla levitetään tietoa kohteista, jotka ottavat vastaan lahjoituksia. Asiakirjoja voi katsella ja muokata vapaasti ja nimettömästi.

Yksi suosituimmista rasismin vastaiseen taisteluun liittyvistä Docs-asiakirjoista on Resources for Accountability and Actions for Black Lives, jonka takana on 28-vuotias Carlisa Johnson. Hän kehuu Docsia siitä, että se on paljon lähestyttävämpi kuin Facebook tai Twitter. Asiakirjoihin johtavat ja niissä olevat verkkolinkit ovat kätevä tapa jakaa tietoa ja houkutella uusia ihmisiä mukaan.

Vuonna 2012 julkaistu Docs on salaamaton, eikä sitä ollut ajateltu niinkään ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Sen valttina on kuitenkin riippumattomuus sosiaalisesta mediasta kaikkine lieveilmiöineen, joista varsinkin Facebook jatkuvasti antaa esimerkkejä.

Google Docsin käyttö ihmisten väliseen viestintään ei sinänsä ole uusi ilmiö. Aktivistit ovat hyödyntäneet sitä vuosien ajan, ja lisäksi esimerkiksi monet teini-ikäiset ovat turvautuneet Docsiin pitääkseen yhteyttä, jos pääsy sosiaaliseen mediaan tai puhelimeen on estynyt.

Tarvittaessa yhteiskäsittelyssä oleva asiakirja kommenttiketjuineen suljetaan vikkelästi, jos opettaja tai vaikka perheenjäsen lähestyy.