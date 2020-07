Ihmisten kannattaa ladata TikTok "vain, jos haluaa henkilökohtaisia tietojaan Kiinan kommunistisen puolueen käsiin", Pompeo sanoi.

Yhdysvallat miettii kiinalaisten sosiaalisen median sovellusten, kuten nuorten suosiman TikTokin, kieltämistä. Näin kertoi ulkoministeri Mike Pompeo Fox Newsille, jota uutistoimisto Reuters lainaa.

Ihmisten kannattaa ladata TikTok ”vain, jos haluaa henkilökohtaisia tietojaan Kiinan kommunistisen puolueen käsiin”, Pompeo sanoi.

– En halua ajaa presidentin edelle, mutta se on jotain mitä tarkastelemme, Pompeo sanoi Foxille maanantaina.

Ulkoministeri vakuutti, että asiaan suhtaudutaan ”hyvin vakavasti”. Hän varoitti amerikkalaisia käyttämästä sovellusta, paitsi jos he haluavat yksityisten tietojensa joutuvan ”Kiinan kommunistisen puolueen haltuun”.

Aiemmin Yhdysvallat on suhtautunut erittäin kielteisesti etenkin teknologiayhtiö Huaweihin, joka on kieltojen vuoksi joutunut myymään uusia puhelimiaan ilman Googlen palveluja. Jopa Huawein kyky ylipäätään valmistaa puhelimia on koetuksella.

Yhdysvallat pelkää kiinalaisyhtiöiden väitettyjä kytköksiä Kiinan hallitukseen ja tiedusteluun. TikTokissa Yhdysvaltoja huolestuttaa käyttäjätietojen käsittely ja sen mahdollinen uhka kansalliselle turvallisuudelle. TikTok on kuitenkin pyrkinyt erottautumaan Kiinasta riippumattomana sovelluksena. Sovellus ei ole saatavilla Kiinassa.

TikTokin tietosuojasta ollaan oltu huolestuneita muuallakin ja muista syistä. Viimeksi sovellus jäi kiinni iPhonen leikepöydän erittäin ahkerasta vahtimisesta. TikTok selitti, että toiminnon tarkoitus oli estää roskaavaa sisältöä ja lupasi poistaa sen.

Yhdysvaltain ja Kiinan välit ovat kiristyneet vuosia jatkuneen kauppasodan, koronapandemian ja nyttemmin Hongkongin uuden turvallisuuslain vuoksi.

TikTok joutui äskettäin kielletyksi Intiassa yhdessä 58 muun kiinalaisen sovelluksen kanssa.

Uutista on täydennetty lisätiedoilla.