Chrome-selain saa parannukseen suureen ongelmaansa

Chrome-selaimessa kokeillaan muutosta, joka voi parantaa akkukestoa jopa tuntien edestä. Asiasta kertoo TheWindowsClub.

Google puuhaa Chrome-selaimeen muutosta, joka puuttuu toimettomien välilehtien virrankulutukseen. TheWindowsClubin näkemän Googlen teknisen asiakirjan perusteella tarkoitus on rajoittaa yli viisi minuuttia taustalla pidettyihin verkkosivuihin kohdistuvia tarkistuksia kuten sitä, onko sivua vieritetty eri kohtaan tai onko mainoksia klikattu. Jos välilehti ei ole aktiivinen, tällaisiin tarkistuksiin ei ole juuri aihetta.

Aikeena on rajoittaa näitä välilehtien ”herätyksiä” yhteen kertaan minuutissa. Google sai 36 taustavälilehden kokeessaan aikaiseksi 28 prosenttia lisää käyttöaikaa, mikä toi lisäaikaa lähes 2 tuntia. Tässä kokeessa etualalla pidettiin tyhjää sivua. Toisessa kokeessa, jossa etualalla pyöritettiin koko ruudun YouTube-videota, akkukesto parani lähes 36 minuuttia. Tästä olisi selvää hyötyä niin kannettavan tietokoneen kuin älypuhelimen käyttäjälle.

Ominaisuus on vasta Chromen kokeellisessa versiossa ja sieltäkin sen löytää vasta selaimen kokeellisista toiminnoista, joiden sorkkimista ei yleensä suositella kokemattomille käyttäjille. Jos sinulla kuitenkin on käytössäsi Chromen Canary-versio 86 ja menet katsomaan kokeellisia asetuksia, on toiminnon nimi Throttle Javascript timers in background. Valitse Enabled, ja käynnistä selain uudestaan.

Googlen johtavan Chrome-selaimen pitkäaikainen ongelma on ollut akun mittava kuluttaminen. Ajan mittaan siihen on tehty parannuksia, kuten viimevuotinen muutos videoiden käsittelyyn.

Toimettomien välilehtien käsittelyssä Chrome on kuitenkin edelleen ollut ainakin Applen Safaria jäljessä. Muutos on tulossa Chromen Windows-, Mac-, Linux-, Android- ja Chrome OS -versioihin. Epäselvää on, tuleeko sama parannus välilehtien käsittelyyn myös Microsoftin uuteen Edge-selaimeen, joka perustuu samaan teknologiaan kuin Chrome.