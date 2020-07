Bill Gates murjoo sosiaalista mediaa – miljardööri joutui hullujen väitteiden kohteeksi

Arvostettu teknologiavaikuttaja Bill Gates osoitti syyttävällä sormella sosiaalisen median palveluita Fast Companyn tilaisuudessa.

Maailman rikkaimpiin ihmisiin lukeutuva teknologiavaikuttaja Bill Gates näyttää pitävän sosiaalista mediaa osasyyllisenä koronapandemian pahenemiseen. Fast Company Impact Council -tilaisuudessa puhunut Gates ei maininnut esimerkiksi Facebookia tai Twitteriä nimeltä, mutta kiinnitti huomiota niissä leviävään väärään tietoon.

– Voivatko sosiaalisen median yritykset olla auttavaisempia näissä asioissa? Mitä luovuutta meillä on? Ikävä kyllä nämä digitaaliset välineet ovat luultavasti edesauttaneet omasta mielestäni hulluja ideoita, Gates sanoi Fast Companyn mukaan.

Koronapandemia on somessa yhdistetty muun muassa 5g-verkkoihin, minkä seurauksena on poltettu useita matkapuhelintukiasemia.

Bill Gates itse ennusti viruspandemian vuonna 2015, ja BGR:n mukaan sosiaalisessa mediassa liikkuu salaliittoteoria, jonka mukaan Gates itse olisi pandemian takana.

Facebook on parhaillaan suuren mainosboikotin alla osin juurin väärän tiedon levittämisestä. Boikotin vaikutukset ovat kuitenkin epäselvät, sillä Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on tiettävästi viitannut sille kintaalla.

Bill Gates on huolissaan muun muassa väitteistä, ettei kasvomaskin käytöstä ole hyötyä. Hänestä tämä on yksi niistä hulluista ideoista, mutta maskien hyödyllisyydestä on erilaista tietoa. THL Suomessa on koko ajan sanonut, että maskeista on hyötyä lähinnä, jos tautia jo kantaa itse ja haluaa suojella muita tartunnoilta.

Bill Gates tunnetaan teknologiajätti Microsoftin perustajana ja pitkäaikaisena toimitusjohtajana, mutta hän ei enää ole edes yhtiön hallituksessa. Gates on keskittynyt erilaisiin hyväntekeväisyyshankkeisiin, joissa hänen säätiöllään Bill & Melinda Gates Foundationilla on merkittävä rooli.

Säätiö on lahjoittanut huomattavan määrän rahaa useisiin rokotehankkeisiin jo ennen kuin koronapandemia lukitsi maailman.