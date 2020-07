”Jos Facebook olisi maa, se olisi Pohjois-Korea” – arvostelu kiihtyy, Zuckerberg ei taivu

Mainostajien karkaaminen ja arvostelu Facebookia vastaan kiihtyy. Nyt palvelua vastaan ottaa kantaa arvostettu brittilehti Observer. Samaan aikaan Facebookin ei ole tulossa vastaan.

Kuka voi enää asettaa vastuuseen 2,6 miljardin käyttäjän Facebookin tai edes sen toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin? Yhteisöpalvelua ja sen ikiaikaista johtajaa rajusti arvosteleva Observer-lehden mielipidekirjoitus katsoo Facebookin karanneen hallinnasta.

– Ihmiset joskus sanovat, että jos Facebook olisi maa, se olisi Kiinaa isompi. Tämä on väärä analogia. Jos Facebook olisi maa, se olisi roistovaltio. Se olisi Pohjois-Korea. Ja se ei ole pyssy. Se on ydinase, kirjoittaa Observerin toimittaja Carole Cadwalladr.

Toimittaja perustelee väitettään esimerkiksi Facebookin edesauttamilla hirmuteoilla, kuten Myanmarin joukkosurmat, ja vieraiden valtioiden Facebookin avulla harjoittamalla vaalivaikuttamisella.

Samankaltaisia kommentteja Facebookista on kuultu jo vuosien ajan, myös Suomessa. Vuonna IS Digitoday totesi uutiskommentissaan Facebookista tulleen hirviö, joka ei ole enää kenenkään hallinnassa.

Monessa yrityksessä toimitusjohtajaa on vaihdettu paljon köykäisemmin perustein, mutta Zuckerbergin asema kenties maailman vaikutusvaltaisimman yrityksen kärjessä vaikuttaa vankkumattomalta. Observerin Cadwalladrin mukaan Facebook ei ole niinkään yritys, vaan autokratia tai globaali diktatuuri, jota johtaa yksi mies. Mies, joka on toistuvasti jättänyt arvostelijansa huomiotta.

Tästä ilmeisestä välinpitämättömyydestä saatiin juuri uusia todisteita, kiitos The Information -lehden (maksumuurin takana). Lehden mukaan Zuckerberg ei ole huolissaan palvelua vastaan käynnistetystä mainosboikotista, jolla palvelua yritetään pakottaa puuttumaan tiukemmin vihapuheeseen ja väärän tiedon levittämiseen.

Boikottiin osallistuvat muun muassa sellaiset jättiläiset kuin Coca-Cola, Starbucks ja Unilever, ja nyt mukaan ovat liittyneet esimerkiksi Kanadan suurimmat pankit, uutistoimisto Reuters kertoo. The Spinoff -lehden mukaan Uuden-Seelannin suurin uutissivusto Stuff kokeilee Facebookin ja Instagramin käytön täydellistä lopettamista.

The Information kuuli Zuckerbergin viikko sitten perjantaina pitämän videotapaamisen osallistujilta, että toimitusjohtaja ei pelkää mainostajien boikottia. Zuckerbergin väitetään sanoneen ”oma veikkaukseni on, että kaikki nämä mainostajat palaavat alustalle pian”.

Zuckerberg myös väitetysti sanoi, että käytäntöjä tai lähestymistapaa mihinkään asiaan ei muuteta liikevaihtoon kohdistuvan uhan takia – kohdistuipa se sitten pieneen prosenttiin tai kuinka suureen osaan liikevaihtoa tahansa.

The Observerin Cadwalladr katsoo, että mainosboikotti on ratkaiseva koetinkivi riippumatta siitä, onnistuuko se vai ei. Hänen mielestään käsillä on käänteentekevä hetki historiassa, ja vielä ei ole liian myöhäistä toimia. Kohta tosin on. Valta on käyttäjien käsissä ja siinä, tukevatko nämä edelleen Facebookissa mainostavia brändejä.