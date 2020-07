Microsoft teki sen taas: Pakkopäivitys sai ihmisten niskakarvat pystyyn

Kaikki eivät ole innostuneita Windowsin uuden Edge-selaimen tavasta mainostaa itseään ja yrittää ottaa tietokoneen selailutoiminnot haltuun.

Microsoft on alkanut päivittää Edge-selaintaan kokonaan uudistettuun versioon Windows 10 -tietokoneissa. Ohjelmistoyhtiön tapa hoitaa asia ei miellytä kaikkia, sillä vapaaehtoinen päivitys on päättynyt ja nyt selain asennetaan automaattisesti osaksi käyttöjärjestelmää Windows Updaten kautta.

Päivityksen jälkeen uusi Edge käynnistetään automaattisesti, sen pikakuvake lisätään Windowsin tehtäväpalkkiin ja siitä tarjotaan tietokoneen uutta oletusselainta.

The Vergen mukaan Microsoftin tapa toimia on herättänyt sosiaalisessa mediassa runsaasti närää ja herättää vahvoja kaikuja yhtiön itsevaltaisesta toiminnasta hallitsevassa markkina-asemassa 90-luvulla. Verkkolehti vertaa Microsoftin tapaa tuputtaa selaintaan haittaohjelmien tapaan toimia.

Erityisesti on ihmetelty sitä, miksi Edge ladataan myös Windows 7 -käyttöjärjestelmälle, joka on jo tullut tiensä päähän.

Moni on ilmoittanut olevansa koskematta uuteen Edgeen periaatesyistä, koska Microsoftin tapa toimia ei ole heitä miellyttänyt.

Myös Microsoftin tapa tuoda uuteen Edgeen vanhoista selaimista tietoja ennen kuin käyttäjä on tämän ehtinyt hyväksyä, on ärsyttänyt monia. Windows Centralin mukaan tiedot poistetaan, jos käyttäjä vastaa kieltävästi kysymykseen uuden selaimen käyttämisestä. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että Microsoft hakee tiedot muista selaimista ennen luvan saamista.

IS Digitodayn kokemusten mukaan uusittu Edge on nopea, ketterä ja helppokäyttöinen selain. Microsoft kuitenkin varjelee omia tuotteitaan hyvinkin mustasukkaisesti, joten esimerkiksi osoitepalkin oletushakukoneen vaihtaminen Bingistä Googleen on piilotettu hankalan asetuspolun taakse. Tämä vaikuttaa selvältä kiusanteolta.

Teknisesti konepellin alla tapahtunut muutos on suuri. Microsoft on siirtynyt pois omasta selainmoottoristaan käyttämään Chromium-ohjelmistoa, johon Googlen Chromekin perustuu.

Samaan aikaan Chromen markkinaosuus on Netmarketsharen lukujen mukaan tietokoneissa lähes 70 prosenttia, mikä antaa sille vahvan ja mahdollisesti hallitsevan markkina-aseman. Kun tämän yhdistää siihen, että Googlen selain kerää tietoja käyttäjänsä toiminnasta, moni pitää tapahtumien kulkua huolestuttavana.

Markkinoilla on myös käyttäjiään vähemmän seuraavia selaimia, kuten Firefox ja Vivaldi, mutta niiden suosio ei ole suuren suuri.

Samaan aikaan Microsoftin menettely muistuttaa myös Windows 10 -päivityksen pakkosyötöstä, josta Microsoft sai Suomessa huomautuksen kuluttaja-asiamieheltä. Käytännössä tämä oli kuitenkin vain pieni julkinen nuhtelu ilman todellisia jälkiseuraamuksia.