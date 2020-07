Poliisi tunkeutui rikollisten keskeiseen viestintäverkkoon ja on pidättänyt useita ihmisiä Euroopassa.

Kansainvälinen poliisioperaatio on pakottanut kiinni EncroChat-nimisen viestintäpalvelun, jota lukuisat rikolliset käyttivät pysyäkseen piilossa virkavallalta. Asiasta kertoo Europol tiedotteessaan ja Vice-lehti artikkelissaan.

EncroChat oli puhelimista ja salatusta viestintäverkosta koostuva ratkaisu, jota etenkin rikolliset suosivat keskustellessaan toistensa kanssa. Koska viestit oli salattu laitteissa itsessään, ei poliisi ensin pystynyt pääsemään viestintään käsiksi tavalliseen tapaan. Lopulta oli kuitenkin mahdollista ottaa käyttöön ”tekninen laite”, kuten Europol asian ilmaisee, salauksen ohittamiseksi ja rikollisten salakuuntelemiseksi kuukausien ajan.

Rikolliset puhuivat EncroChatissa avoimesti muun muassa huumekaupoista, asiakkaiden nimistä, murhista, kiristyksistä ja panttivankien ottamisista. Samalla paljastui kansainvälisiä huumekaupan ja rahanpesun käytäviä. Hollannin poliisin mukaan operaatiolla saatiin tietoa ennennäkemättömän suuresta määrästä vakavia rikoksia.

Kyseessä on yksi poliisin kaikkien aikojen laajimmista tämäntyyppisistä operaatioista. Europolin mukaan poliisi käytännössä ”luki viestejä reaaliajassa pahaa aavistamattomien lähettäjien olan yli” jopa yli sata miljoonaa kappaletta.

Seurauksena ihmisiä on pidätetty Britanniassa, Norjassa, Ruotsissa, Ranskassa ja Hollannissa. Pelkästään Hollannissa pidätettyjä on 100 henkilöä. Siellä on tutkinnan seurauksena löydetty yli 8000 kiloa kokaiinia, 1200 kiloa metamfetamiinia, tuhottu 19 synteettisten huumeiden laboratoriota ja takavarikoitu tusinoittain tuliaseita, kalliita kelloja ja 25 autoa. Rahaa on takavarikoitu 20 miljoonan euron edestä.

EncroChat mainittiin myös osana niin sanottua Katsiska-vyyhdin rikostutkintaa Suomessa. Huumerikoksista epäilty liikemies Niko Ranta-aho myönsi oikeudessa maaliskuussa myyneensä puhelimia, jotka oli varustettu EncroChat-sovelluksella.

Europolin mukaan viestien vakoilu loppui 13. kesäkuuta, kun EncroChat havahtui asianlaitaan ja varoitti kaikkia käyttäjiään. Yhtiö kehotti heittämään puhelimet välittömästi pois.