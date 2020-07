Etelävaltioiden lipulle kenkää Microsoftin hittipelistä – pelaajia uhkaa rangaistus

Etelävaltioiden lippuja on tavattu nähdä tähän asti Forza-peleissä verrattain paljon. IS Digitodayn ottama kuvakaappaus pelistä.

Etelävaltioiden lippu liittyi Forza-peleissä kiellettyjen symbolien seuraan.

Microsoft kertoo tiukentavansa Forza-ajopeliensä ehtoja vihapuheen suhteen. Peleissä autoja voi koristella erilaisilla pinnoilla, eli skineillä, joita pelaajat voivat myös itse luoda ja antaa muiden käyttöön. Nyt kiellettyihin skineihin lisättiin Etelävaltioiden lippu, Microsoft ilmoitti Twitterissä.

Ilmoituksen mukaan lipun käyttö on kielletty kaikissa autoissa ja kaikissa olosuhteissa, ja lipun käyttö johtaa estoon. Ilmoitus antaa ymmärtää, että myös muiden tekemiä skinejä käyttävät pelaajat voivat olla vaarassa, mutta tätä ei täsmennetty.

Tosin The Vergen mukaan Microsoft ei automaattisesti rankaise edes rikkovan sisällön alkuperäistä tekijää. Tekijä pitää erikseen ilmiantaa mahdollisesta rikkomuksesta, joka sitten tutkitaan erikseen.

Forzan kehittäjä, Microsoftin omistama Turn 10 Studios kertoo normaalisti seuraavansa kolmen rikkeen sääntöä, joka lopulta voi johtaa pysyvään kieltoon. Tästä kolmen rikkeen säännöstä on kuitenkin poikkeuksia, joihin kehittäjä laskee juuri vihapuheen kaikissa muodoissaan.

Lipun taustaa ei aina tunneta

Etelävaltioiden lippu edusti vuosina 1861–1865 Amerikan konfederaatiota Yhdysvaltain sisällissodassa. Monelle sen merkitys ei ole rasistinen, mutta orjuus oli varsin yleistä varsinkin Konfederaatiossa.

Lippu on monelle tuttu etenkin vuoden 1969 Dodge Chargerista, joka esiintyi kuuluisassa tv-sarjassa The Dukes of Hazzard. Viime aikoina lipun mahdolliset rasistiset taustat ovat kuitenkin nousseet laajempaan keskusteluun Yhdysvalloissa rasismin vastaisten protestien myötä.

Forzassa kielletyt symbolit voivat tulla yllätyksenä ja niitä saatetaan käyttää vahingossa tietämättä symbolien mahdollisia kielteisiä merkityksiä. Kiellettyjen symbolien listalla on natsien käyttämän hakaristin lisäksi esimerkiksi Japanin nousevan auringon lippu, jota voidaan käyttää symbolina Japanin imperialismista.

Myös monenlainen muu sisältö, kuten alastomuus, kielletään autojen skineissä. Rajanveto voi kuitenkin olla vaikeaa. Voiko autoihin laittaa esimerkiksi monien mielestä vihapuhetta harjoittaneen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin naaman? Entäpä, jos auton koristelee tupakkamainoksin? Pelaajat saattavat saada vastauksen vasta sitten, kun on jo liian myöhäistä.