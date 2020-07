Kasarin klassikko tulee taas – ikonisesta tietokoneesta uusi versio

Yllä olevalla videolla on THEVIC20:tä edeltäneen THEC64-tietokoneen IS-testi.

1980-luvun alussa julkaistu Commodore Vic-20 on yksi legendaarisimmista kotitietokoneista yhdessä myöhemmin julkaistun ja Suomessa paremmin tunnetun Commodore 64:n kanssa. Nyt Vic-20 julkaistaan uudelleen nimellä THEVIC20, kertoo Retro Games tiedotteessaan.

Sama yhtiö toi aiemmin myyntiin uusversion C64:stä nimeltä THEC64.

Lokakuussa 119,99 euron suositushintaan myyntiin tuleva THEVIC20 on tehty pitkälti samalla kaavalla, sillä sitä luonnehditaan THEC64:n muunnelmaksi.

Täysikokoinen THEVIC20 sisältää näppäimistön ja joystickin, joka kytketään yhteen neljästä usb-portista. Kone kytketään televisioon hdmi-kaapelilla, joka sisältyy pakkaukseen. Tietokonetta voi käyttää kolmessa toimintatilassa, jotka ovat VIC-20 BASIC, C64 BASIC tai Games Carousel, joka on valmiiksi asennettu 64 pelin kokoelma.

Alkuperäinen Vic-20 ei ollut järin yhteensopiva C64:n pelien kanssa, mutta THEVIC20 poikkeaa tästä. Pelikaruselli nimittäin käsittää myös joukon C64-pelejä. Listan mukana tulevista peleistä löydät jutun lopusta.

Laitteesta tulee kuitenkin varsin kiinnostava siksi, että siihen voi tuoda omia Vic-20- ja Commodore 64 -pelejä usb-muistitikulla.

Käytännössä tämä mahdollistaa netistä ladattavien alkuperäisten Commodore-pelien kopioinnin. Teknisesti ottaen kyseessä on piratismi, mutta lievemmässä muodossaan. Vaikka monesta 80-luvin peistä on tehty uusioversioita, suuri osa niistä on nykyisin abandonwarea eli hylättyjä ohjelmistoja, joiden oikeudenomistajat eivät enää huutele oikeuksiensa perään.

Vic-20 vanhentui aikoinaan nopeasti, sillä sen 5 kilotavun muisti jäi lilliputtimaiseksi pari vuotta myöhemmin julkaistun Commodore 64:n suuremman, 64 kilotavun muistin rinnalla. Basic-ohjelmointia tehtäessä ohjelmille oli vapaana vain 3583 tavua.

Muistirajoitus aiheutti myös sen, että Vic-20:n pelit jäivät paljon isosisaruksensa vastaavia alkeellisemmaksi. Vic-20 oli kuitenkin monille suomalaisille ensikosketus kotimikroiluun, ja sillä on tärkeä paikka suomalaisessa atk-historiassa.

THEVIC20:n mukana tulevat pelit

Vic-20-pelit: Abductor, Andes Attack, Arcadia, Bewitched, Blitzkrieg, Brainstorm, Catcha Snatcha, Connect 4, Encounter, Frantic, Frog Chase, Gridrunner, Harvester, Headbanger’s Heaven, Hell Gate, Laser Zone, Martians, Matrix, Mega Vault, Metagalactic Llamas Battle at the Edge of Time, Psychedelia, Snake, Starquest, Subspace Striker, Tank Battle, Traxx, Wacky Waiters, Zor.

Commodore 64 -pelit: Alleykat, Bear Bovver, Boulder Dash, California Games, Chips Challenge, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II, Destroyer, Firelord, Galencia Mini, Gribbly’s Day Out, Heartland, Impossible Mission, IO, Iridis Alpha, Jumpman, Mega Apocalypse, Nebulus, Netherworld, Paradroid, Pitstop II, Planet of Death, Robin of the Wood, Speedball 2, Spindizzy, Street Sports Baseball, Street Sports Basketball, Summer Games II, Super Cycle, Sword of Fargoal, Temple of Apshai Trilogy, The Arc of Yesod, Uridium, Winter Games, World Games, Zynaps.