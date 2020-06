Donald Trump vihapuheen vuoksi jäähylle Twitchistä – kannattajat häädettiin Redditistä

Twitch antoi Donald Trumpille tilapäiset lähtöpassit vihapuheen vuoksi.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin virallinen kanava suoratoistopalvelu Twitchissä on suljettu tilapäisesti, muun muassa HuffPost-uutispalvelu kertoo. Syynä on kanavalla harjoitettu vihapuhe.

Twitch on maailman suurin videopelien suoratoistopalvelu, mutta sitä käyttävät monet muutkin kuin pelaajat. Palvelun päivittäiset käyttäjät lasketaan kymmenissä miljoonissa.

Amazonin omistama Twitch kertoi kahden Trumpin viimeaikaisen lähetyksen rikkoneen palvelun käytäntöjä vihapuheen suhteen. Ensimmäinen tapaus koski uudelleenlähetystä vuoden 2015 puheesta, jossa Trump antoi ymmärtää meksikolaisten maahanmuuttajien olevan rikollisia ja raiskaajia. Toinen rikkomus koski äskettäistä vaalitilaisuutta, jossa Trump puhui rasistiseksi tulkittuun sävyyn väitetystä kotiin murtautuneesta tunkeilijasta.

Twitchin mukaan kanavan kielto on väliaikainen, mutta sen kestoa ei tarkennettu. Kanava DonaldTrump oli edelleen estetty tätä uutista kirjoitettaessa. Trumpin vaalikampanjan edustaja kehotti Twitchin käyttäjiä turvautumaan nyt kampanjan viralliseen sovellukseen – joskin tietoturvan kannalta sitä on vaikea kenellekään suositella.

Twitchiä sallivammin Trumpin vihapuheeseen on suhtautunut Facebook, mitä toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on joutunut selittelemään useaan kertaan viime aikoina. Facebookin selitykset eivät ole kaikille kelvanneet, joten moni yritys on alkanut vetää mainoksiaan pois Facebookista.

Trumpin kannattajat saivat puolestaan kylmää kyytiä suositussa Reddit-keskustelupalvelussa. Muun muassa Axios-uutispalvelu kertoo Redditin sulkeneen r/The_Donald-subredditin, eli osion, joka on ollut yksi palvelun suurimmista poliittisista yhteisöistä ja Trumpin kannattajien keskeinen kohtaamispaikka.

Syynä sulkemiseen on vihapuhe. Reddit sanoi tehneensä vuosien varrella kaikkensa, jotta subredditiä ei olisi tarvinnut sulkea, mutta vetoomukset sisällön siistimiseksi eivät auttaneet.

Reddit otti käyttöön uusia sääntöjä vihapuheen karsimiseksi ja sulki Trumpin kannattajien keskusteluosion lisäksi noin 2000 muuta osiota mukaan lukien vasemmistolaisen r/ChapoTrapHousen, joka palvelun mukaan myös syyllistyi vihapuheeseen.