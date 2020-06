Legendaarisesta Simpsons-sketsistä syntyi videopeli – tässä ei ole kellään kivaa

Bartin kammoama Lee Carvallo's Putting Challenge on nyt pelattavissa selaimessa, Cnet kertoo.

Suomessakin erittäin suosittu tv-sarja Simpsonit esitteli kauden 7 jaksossa Marge Be Not Proud ”hauskan” golf-pelin. Bart toivoi joululahjaksi kaikkien lasten suosikkia Bonestormia, mutta paketista paljastuikin Lee Carvallo's Putting Challenge -peli Bartin suureksi pettymykseksi.

Nyt sinäkin voit pelata sitä, sillä pelistä on tehty selaimessa toimiva versio, Cnet kertoi. Se on uskollinen esikuvalleen aina grafiikoita ja ääneen puhuttuja ohjeita myöten. Tavoitteena on putata pallo koloon, mutta valinnoista riippuen pallo päätyy yleensä jonnekin aivan muualle.

Jotta ei jää epäselväksi, peli on ääriyksinkertainen ja vain parilla valinnalla varustettu. Kaikki mitä peli tarjoaa on nähty parissa minuutissa. Se kuitenkin vastaa esikuvaansa mainiosti ja tekee pelaajalle selväksi, että Bartin kauhunhetket saattoivat olla perusteltuja.

Peli toimi kokeiltaessa niin Firefoxissa, Chromessa kuin Edgessäkin. Pelin voi myös ladata omalle Windows-tietokoneelle ilmaiseksi, joskin kehittäjälle voi halutessaan maksaa omavalintaisen hyvityksen. Tällä tavalla työpöydälle saa pelin kuvakkeen katu-uskottavuuden lisäämiseksi.

Ei ole täysin selvää, miten laillinen peli on. Kyseessä on kehittäjä Aaron Demeterin rakkaudella tekemä harrastelijaprojekti, eikä ole selvää onko hänellä siihen oikeuksia.

Pelin tukijoihin lukeutuu kuitenkin Simpsonien käsikirjoittaja Bill Oakley, joka kehotti kaikkia pelaamaan sitä Twitterissä. Siitä päätellen peliä tuskin vaaditaan poistettavaksi ihan pian.