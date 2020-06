Kaksi peliä ilmaiseksi – tarjolla häpeämätöntä kasariretroa

Epicin ilmaispelit ovat AER Memories of Old ja Stranger Things 3: The Game.

Valven Steamin kanssa kilpaileva Epic Games Store tarjoaa nyt ilmaiseksi kahta videopeliä, jotka ovat tuttuun tapaan lunastettavissa viikon ajan ennen kuin niistä tulee taas maksullisia. Pelit ovat AER Memories of Old ja Stranger Things 3: The Game.

AER Memories of Old on seikkailupeli, jossa pelaaja voi muuntautua linnuksi ja liihottaa pelimaailman yllä vieraillen erilaisilla kelluvilla saarilla. Peli on sallittu 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Stranger Things -sarja perustuu retroon, ja myös sen peli on retrohenkinen.

Stranger Things 3: The Game on suositun 80-luvue sijoittuvan Stranger Things -tv-sarjan kolmannen tuotantokauden virallinen videopeli ja seuraa sarjan tapahtumia tarjoten myös entuudestaan tuntemattomia seikkailuja retrografiikoilla varustettuna. Peli tukee kahden hengen paikallista yhteistyöpelaamista.

Peli jakaa mielipiteitä. Epicin pelisivulla ilmoitettu arvostelumenestys on heikko, mutta samaan aikaan peli nauttii Steamin pelaajien keskuudessa jonkin verran arvostusta, sillä pelin saama keskiarvosana on enimmäkseen myönteinen.

Voit lunastaa pelit ensi torstaihin 2. heinäkuuta kello 18 asti. Sen jälkeen pelit pysyvät kirjastossasi niin kauan kuin Epicin pelikauppa pysyy pystyssä.

Myös viime viikolla jaossa piti olla kaksi peliä, Pathway ja Escapists 2. Jälkimmäinen ei kuitenkaan tullut saataville, koska pelissä havaittiin teknisiä ongelmia ennen ilmaisviikon alkua. Epic ilmoitti Twitterissä, että peli on yhä tulossa saataville ilmaiseksi heti, kun korjaukset on tehty.