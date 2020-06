Google alkaa maksaa eräille medioille uutissisällöstä – asiantuntija uskoo ”peliliikkeeksi”

Muutos ei ainakaan toistaiseksi koske Suomea.

Teknologiayhtiö Google on ilmoittanut alkavansa maksaa joillekin uutismedioille sisällöstä.

Yhtiö on uutiskanava CNN:n mukaan solminut sopimuksen joidenkin medioiden kanssa Saksassa, Australiassa ja Brasiliassa. Saksassa sopimuksen tehneet mediat ovat Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit ja Rheinische Post. Brasiliassa sopimukset on solmittu Diarios Associados sekä A Gazeta -mediayhtiöiden kanssa. Australiassa sopimukseen on päästy Schwartz Median, The Conversationin ja Solstice Median kanssa.

Google on jo pitkään kiistellyt useiden medioiden kanssa siitä, miten Google käyttää niiden sisältöjä. Googlea on syytetty tulojen viemisestä ja siitä, että se ei ole maksanut sisällöstä uutismedioille. Asiaa puidaan oikeudessa ainakin Australiassa ja Ranskassa.

Uutistoimisto AFP:n haastatteleman asiantuntijan mukaan Googlen liikkeen takana saattaa olla toive saada neuvotteluvaraa oikeusjuttuihin. Toisen asiantuntijan mukaan aie ei muuta paljoakaan nykyistä asetelmaa, sillä Google sanelee yhä ”pelinsäännöt” siitä, kenelle maksetaan ja kuinka paljon.