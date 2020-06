Swattaus-sana on johdettu poliisin erikoisjoukoista (special weapons and tactics). Kuvassa swat-poliiseja George Floydin kuoleman jälkeisten protestien aikana Kalifornian Huntington Beachissä.

Swattaus on vaarallinen ja vastuuton rikollisuuden muoto, joka on johtanut pahimmillaan syyttömän kuolemaan.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 22-vuotiaan suomalaismiehen tietoverkkorikoksista ja perättömistä uhkauksista, joiden kohteena ovat olleet Yhdysvalloissa yksityishenkilöt ja viranomaiset sekä American Airlines -lentoyhtiö.

Käytännössä kyse oli swattaus-hyökkäyksistä. Se tarkoittaa perättömän ilmiannon tekemistä poliisille. Tavoitteena on saada poliisi – jopa swat-iskuryhmä – väärään osoitteeseen jollakin verukkeella.

Swattauksesta ilmiönä on kirjoittanut muun muassa CNN. Hyökkäysten motiivina on usein pilanteko tai kosto jollekin henkilölle. Tavoitteena ei välttämättä suinkaan ole fyysisen vahingon aiheuttaminen, mutta joissakin tapauksissa uhri on vahingoittunut tai jopa kuollut.

Tiettävästi vakavin tapaus sattui vuonna 2017 Yhdysvalloissa, missä taustalla oli kahden pelaajan riita videopelistä. Toinen heistä kosti kutsumalla poliisin riitakumppaninsa kotiin. Soittaja väitti olevansa asunnossa ja pitävänsä perhettä panttivankinaan. Osoite oli kuitenkin vanhentunut, eikä kiistakumppani enää asunut siellä. Poliisi tuli paikalle ja ampui riitaan liittymättömän miehen tämän avattua oven.

Joskus hyökkäyksen suunnittelija ei ole se, joka lopulta soittaa väärän puhelun poliisille. Joskus soittaja ilmoittaa ”tietävänsä” vaaratilanteesta tietyssä osoitteessa tai tekeytyy osoitteessa asuvaksi henkilöksi ja väittää esimerkiksi ottaneensa panttivankeja tai uhkaavansa räjäyttää pommin. Soittaja saattaa myös väärentää puhelinnumeronsa niin, että se näyttää tulevan uhrin kotoa tai jostakin lähistöltä.

Swattausta leimaa sen helppo toteutettavuus yhdistettynä sen pahimmillaan karmaiseviin seurauksiin. Uhkaa lisää se, että tekijänä on usein teini-ikäinen henkilö, joka ei välttämättä ymmärrä tekojensa mahdollisia seurauksia.

Kohteeksi ei välttämättä valita vain jotakin tuttua, jolle swattaaja on vihainen. Myös monet julkisuuden henkilöt, kuten Ashton Kutcher ja Justin Bieber, ovat joutuneet swattauksen kohteeksi. Yksi useiden swattausten uhriksi joutunut mies on yhdysvaltalainen ja arvostettu tietoturvatutkija Brian Krebs. Hän kertoi tarkemmin yhdestä tapauksesta vuodelta 2013.

– Kuulin jonkun huutavan, ”Älä liiku! Laita kädet ylös”. Katsoessani ylös kyykystäni näin Fairfaxin piirikunnan poliisiviranomaisen nojaavan poliisiauton peräluukun yli, molemmat kädet ojennettuna ja osoittaen minua käsiaseella. Kun hyvin hitaasti käänsin päätäni vasemmalle, näin puolisen tusinaa muuta poliisiautoa, vilkkuvia valoja ja lisää poliiseja, jotka osoittivat minua tuliaseilla mukaan lukien haulikko ja puoliautomaattinen kivääri, Krebs kuvaili.

Ilmiö on saanut uusia piirteitä striimaamisen eli suorien verkkolähetysten kasvatettua suosiotaan. Jotkut suositut striimaajat ovat joutuneet swattauksen uhreiksi kesken lähetystensä, koska tekijät haluavat tällä tavalla nähdä itse tekonsa seuraukset ja maksimoida niiden näkyvyyden muillekin. Näin kävi muun muassa entiselle Twitch-tähdelle Paul ”Ice_Poseidon” Deninolle.

FBI:n entinen swattausasiantuntija Kevin Kolbye on arvioinut Economist-lehdelle (maksumuurin takana), että swattauksia tehdään pelkästään Yhdysvalloissa vuosittain noin tuhat. Muita swattauksen seurauksia ovat poliisin ajan ja rahan tuhlaaminen, sillä iskuryhmän lähettäminen ei ole halpaa. Lisäksi väärän ilmiannon tutkintaan sidotut poliisit ovat estyneitä puuttumaan muihin todellisiin rikoksiin.

Swattauksella voi olla kohtalokkaat seuraukset myös tekijälleen. Tempusta on Yhdysvalloissa annettu jopa 20 vuoden vankilatuomioita.

Swattausta pidetään etenkin amerikkalaisena ongelmana, mutta sitä on esiintynyt myös esimerkiksi Suomessa. Ilmiönä se on kuitenkin täällä harvinainen. Yhdysvalloissa ongelmaa on paikoin pyritty ratkaisemaan luomalla listoja ihmisistä, jotka pelkäävät joutuvansa swattauksen kohteeksi. Siitä ei kuitenkaan ole apua esimerkiksi tilanteissa, joissa poliisille ilmoitetaan vahingossa vanhentunut osoite eikä asukas osaa mitenkään varautua uhkaan.