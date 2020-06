1,2 miljoonan suomalaisen bonusohjelmasta jo 200 valitusta viranomaiselle

Suomalaiset ovat jättäneet tietosuojavaltuutetulle runsaasti valituksia Pinsin henkilötietojen siirrosta.

Bonuskorttiohjelma Pinsin 1,2 miljoonan suomalaisen henkilötietojen siirto Latviaan on herättänyt huolta monien asiakkaiden keskuudessa. Tietosuojavaltuutetun toimisto oli saanut valituksia asian tiimoilta noin 80 kappaletta kuukausi sitten. Nyt niitä on paljon enemmän.

– Meillä on tällä hetkellä noin 200 Pins-asiaa käsiteltävänä. Suurin osa kantelijoista on pyytänyt Pinsiä suoraan poistamaan tietonsa. Asiakkaat eivät kuitenkaan ole aina saaneet vastausta Pinsiltä, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että he ovat olleen meihin yhteydessä, kertoo apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus.

Emoyhtiö Air Baltic ilmoitti siirtävänsä tiedot Latviaan 18. kesäkuuta. Yhtiö myönsi hukkuneensa asiakkaiden pyyntöihin lopettaa jäsenyys ennen tätä takarajaa, eikä sen vuoksi ollut vastannut vielä kaikille jäsenyytensä irtisanoville. Tämä herätti huolen, että tiedot saatetaan siirtää kieltämisestä huolimatta. Air Baltic kuitenkin antoi ymmärtää, että näin ei menetellä.

Talus huomauttaa, että tietojen siirtäminen Suomesta Latviaan ei sinänsä ole ongelmallista tietosuojan näkökulmasta, koska molemmissa maissa sovelletaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (gdpr).

Lisäksi jos siirtämisestä on jotain erikseen Pinsin ja sen asiakkaiden välillä sovittu, kyse on sopimukseen perustuvasta velvoitteesta, jonka osalta tietosuojavaltuutetulla ei ole toimivaltaa.

– Jos asiakkaat ovat puolestaan pyytäneet tietojensa poistamista Pinsiltä ja tähän ei ole suostuttu, tulee tietosuojaa koskeva sääntely sovellettavaksi ja me olemme toimivaltaisia, Talus toteaa.

Taluksen mukaan on selvää, että mitkään aikarajat eivät estä asiakkaita pyytämästä tietojensa poistamista aikarajan umpeuduttua. Samaa on korostanut myös Air Baltic.

Anu Talus ei vielä halua kommentoida tietosuojavaltuutetun toimiston tulevaa päätöstä asiassa. Siitä puhuminen on hänen mukaansa liian varhaista.