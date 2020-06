Kaksi pelihelmeä ilmaiseksi – pelaajien arvostama vankilapako ja taktinen seikkailu

Epicin uudet ilmaispelit eivät välttämättä ole suurelle yleisölle tuttuja, mutta laatua on luvassa.

Epic Games laittoi Epic Games Store -kaupassaan ilmaisjakeluun kaksi peliä, jotka viime viikoista poiketen eivät ole mitään megajulkaisuja GTA V:n tai Borderlandsin tapaan. Siitä huolimatta näitä ei kannata ohittaa – etenkin jos vanhahtava graafinen tyyli viehättää.

Pathway on viime vuonna ilmestynyt strateginen seikkailupeli 1930-luvun hengessä ja vuoropohjaista taistelua tarjoten. Pelin grafiikat ovat myös selvää retroa. Peli toimii niin Windowsissa kuin Macissakin. Pelille ei ole annettu ikärajamerkintää.

Myös viikon toinen ilmaispeli Escapists 2 edustaa graafisesti retroa ja pistää pelaajan suunnittelemaan vankilapakoja ympäri maailman. Peli on erittäin arvostettu pelaajien keskuudessa. Escapists 2 on sallittu 7-vuotiaille ja vanhemmille, mutta on ladattavissa vain Windowsille.

Pelejä varten tarvitset ilmaisen käyttäjätilin Epicin kaupassa ja niin ikään ilmaisen kauppaohjelmiston, joka asennetaan tietokoneellesi. Pelien lunastus alkaa painamalla pelin sivulla Get-nappia.

Pelit ovat lunastettavissa ilmaiseksi torstaihin 25. kesäkuuta kello 18:aan asti. Pelit saa pitää niin ikuisesti, kuin digitaalista maailmaa nyt ylipäätään voi ikuisena pitää.

Digitaalisen pelin omistus on myös varsin häilyvä käsite. Pelaaja voi kuvitella omistavansa pelinsä, mutta tyypillisesti heillä on vain lisenssi pelien käyttämiseen. Myös Epic huomauttaa käyttöehdoissaan, että ohjelmistot lisensoidaan, eikä niihin saa ostamalla mitään omistusoikeutta.