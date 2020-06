3 todellista peliklassikkoa saa nyt ilmaiseksi – aikaa huomisiltaan asti

Eye of the Beholder -pelisarja oli mullistava siinä, että se kuvasi tapahtumat pelihahmon silmin eli ensimmäisestä persoonasta.

Eye of the Beholder -sarja on merkkipaalu videopelien historiassa.

Etenkin retropelien myyntiin erikoistunut Gog.com-pelikauppa (Good Old Games) tarjolla kolmen kulttimainetta nauttivan roolipelin pakettia ilmaiseksi.

Asiasta kertoi Pelit-lehti.

Kyseessä on nimeltään Forgotten Realms: The Archives – Collection One -kokoelma, joka sijoittuu aikoinaan tienraivaajana toimineeseen Dungeons & Dragon (2. ed.) -roolipelimaailmaan, tarkemmin sanottuna Forgotten Realmsiin.

Paketti sisältää kolme peliä: Eye of the Beholder (1990), Eye of the Beholder II: The Legend of Darkmoon (1991) sekä Eye of the Beholder III: Assault on Myth Drannor (1993).

Tarinan kuljettaminen on oleellinen osa roolipelejä.

Vaikka pelit ovat graafisesti aikansa lapsia, ovat ne aikansa roolipeliklassikoita ja nauttivat yhä suurta suosiota roolipelaajien keskuudessa. Ne olivat myös arvostelumenestyksiä.

Tähän hintaan niitä voi suositella myös tutustumistavaksi D&D-maailmaan, vaikka vajaan 20 vuoden iän käyttöliittymä ei vastaakaan tämän päivän standardeja. Niillä pääsee kuitenkin sukeltamaan rikkaan maailman syövereihin ja tutustumaan sen rotuihin ja hahmoluokkiin. Kronologisessa järjestyksessä pelattaessa pelihahmot on mahdollista siirtää pelistä toiseen.

Gog.com on puolalainen, CD Projektin eli Witcher-pelisarjan ja tulevan Cyberpunk 2077:n tekijöiden pelikauppa, joka on eroistunut vanhojen klassikoiden modernisointiin ja tuomiseksi nykyisille tietokoneille.

Toisin kuten moni muu pelikauppa, Gog.com ei vaadi hallintaohjelmiston lataamista koneelle – joskin myös sellainen on tarjolla. Se mahdollistaa muun muassa pelitilanteiden tallentamisen pilveen.

Peleissä ei ole myöskään kopiosuojausta, millä pelikauppa ylpeilee. Rekisteröityminen Gog.com-pelikauppaan kuitenkin tarvitaan.

Tarjous päättyy juhannusaattoiltana eli perjantaina kello 20 Suomen aikaa.