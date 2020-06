Bonuskorttifirma hukkui suomalaisten kieltoihin, takaraja huomenna – näin yhtiö kommentoi

Osa Pinsin asiakkaista ei ole vieläkään saanut vastausta kieltoonsa tietojen siirtämiselle. Air Baltic selittää, miksi näin on käynyt.

Etukorttiyritys Pins Finland on siirtämässä 1,2 miljoonan suomalaisen henkilötiedot latvialaiselle Loyalty Services -yhtiölle, joka on lentoyhtiö Air Balticin sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Asiakkailla on oikeus kieltää tietojen siirto, eli lopettaa jäsenyytensä, mutta osa heistä ei ole saanut kuittausta kiellon vastaanotolle.

Aluksi kiellon takarajaksi ilmoitettiin 19. toukokuuta, ja sähköposti tästä takarajasta tavoitti asiakkaat juuri samana päivänä.

Takarajaa jatkettiin 18. kesäkuuta saakka, ja asiakkaille lähetettiin uusi sähköposti. Sen mukaan jäsenyyden voi lopettaa yhtä linkkiä klikkaamalla, jolloin tili sulkeutuu 18.6. mennessä.

Air Baltic myös selvensi, että takarajasta huolimatta asiakkailla on aina oikeus lopettaa jäsenyytensä. Uuden takarajan koittaessa monet miettivät, siirtyvätkö heidän tietonsa Latviaan, kun kieltoa ei ole kuitattu.

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut lukija kertoo vastustaneensa tietojensa siirtoa sähköpostitse alun perin jo kuukausi sitten toukokuussa.

– Periaatteellisella tasolla en hyväksy tietojen siirtoa ulkomaille noin vain. Turhaa epävarmuutta lisää, ettei saa vahvistusta, kuuluuhan se normaaliin toimintatapaan/asiakaspalveluun, lukija sanoo.

Lukija tietää myös toisen henkilön, joka on samassa tilanteessa. Kumpikaan ei kuitenkaan enää pääse Pins-tililleen, mikä viittaa niiden sulkemiseen.

”Ylittää kapasiteettimme”

Air Baltic kommentoi tilannetta IS Digitodaylle. Vastausten perusteella useampikin tietojensa siirtoa vastustava suomalainen on yhä vailla vastausta.

– Olemme saaneet ennenkuulumattoman määrän pyyntöjä, mikä ylittää kapasiteettimme moninkertaisesti. Teemme töitä täydellä teholla palvellaksemme kaikkia ajoissa, mutta valitettavasti olemme joutuneet ilmoittamaan jäsenille vastausajan pidentämisestä, Air Baltic toteaa.

Arviolta kuusi prosenttia kielloista oli käsittelemättä tiistaina 16. kesäkuuta. Muut 94 prosenttia pyynnöistä tilin sulkemiseksi on hyväksytty. Air Baltic ei suostu kertomaan kieltojen lukumäärää vedoten liikesalaisuuteen.

Air Baltic sanoo asiakkailla olevan oikeus tietoihinsa koska tahansa Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla, ja sitä kunnioitetaan. Yhtiö antaa ymmärtää, että asiakkaan tietoja ei siirretä 18. kesäkuuta jälkeen, jos asian käsittely on kesken.

– Tietojen siirtoprosessi niiden asiakkaiden osalta, joiden pyyntöjä ei käsitellä 18. kesäkuuta mennessä, tapahtuu vasta kun heidän pyyntönsä käsitellään.

Air Baltic vastasi viranomaiselle

Tietosuojavaltuutetun toimisto on saanut Pinsistä lukuisia valituksia ja on tutkinut tietojen siirtoa.

Air Baltic sanoo lähettäneensä viranomaiselle kirjeen asian tiimoilta ja on valmis täyteen yhteistyöhön.

Air Balticin mukaan määritelty määräaika on siirtopäivä ja toimii pääasiallisesti ilmoituksena siitä, milloin tiedot siirretään laillisesti. Fyysistä tietojen siirtämistä ei yhtiön mukaan tapahdu.

IS:n lukijalle asialla ei sinänsä ole liiemmin merkitystä.

– Minun kohdallani sillä ei ole väliä, koska en milloinkaan anna virallisia tietojani tämän kaltaisiin palveluihin: aina väärä syntymäpäivä, väärä puhelinnumero ja niin edelleen.