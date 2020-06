YouTubessa ällistyttävä virhe – milloin Google korjaa?

YouTubessa on mahdollista katsoa videoita kokonaan ilman mainoksia – vahingoittaen samalla videoiden tekijöitä.

Googlen äärisuosittu videopalvelu YouTube esittää mainoksia suosittujen videoiden yhteydessä, mikä tuottaa rahaa myös videoiden tekijöille. Mainoksista on kuitenkin mahdollista päästä eroon vippaskonstilla.

Asiasta kertoo muun muassa The Verge. Kun YouTubea käyttää selaimessa, riittää että videon linkkiin selaimen osoiterivillä lisää pisteen heti .com-kohdan perään (.com.). IS Digitoday totesi tämän todella poistavan mainokset videon alusta niin Firefoxissa kuin Chromessakin. Tiettävästi samalla poistuvat myös kaikki videon välissä mahdollisesti olevat mainoskatkot.

Kun pisteen on lisännyt kerran, sama toistuu automaattisesti kaikissa muissa videoissa. Niiden linkkeihin ei siis tarvitse laittaa pistettä uudelleen mainosten estämiseksi. Välillä tosin video tuntui tällä tavalla avattaessa latautuvan varsin pitkään. Pisteen lisääminen myös pakottaa katsomaan videon ulos kirjautuneena käyttäjänä, jolloin videot eivät jää historiaan tai vaikuta suosituksiin.

Kyseessä on merkittävä porsaanreikä, joka mahdollistaa videoiden katsomisen katkotta, mutta samalla se vie tuloja videoiden tekijöiltä. Lienee vain ajan kysymys ennen kuin Google korjaa tämän.