Tältä näyttää Playstation 5 – nyt tiedetään melkein kaikki

Sony näytti Playstation 5 -konsolinsa ja paljasti koko joukon tulevia pelejä. Konsolista tulee saataville kaksi versiota.

Japanilainen viihdejätti Sony esitteli vihdoin torstaina illalla, millainen sen Playstation 5 -pelikonsoli on ulkoisesti. Laitteen sisuskaluista kerrottiin laajasti jo aikaisemmin.

Mustavalkoinen PS5 muistuttaa paljon reititintä tai joidenkin arvioiden mukaan modernia arkkitehtuuria. Jotkut näkevät muotoilussa myös Taru sormusten herran Sauronin pahamaineisen tornin, Cnet kertoo.

Sony kertoo PS5:stä tulevan kaksi versiota. Toisessa on mukana ultra hd blu-ray -levyasema, toisessa ei. Jälkimmäisen nimi on Playstation 5 Digital Edition. Vaikka konsoli esittäytyy Sonyn blogissa tyypillisesti pystyasennossa, sen voi asettaa myös vaakatasoon.

Konsolin DualSense-peliohjaimen Sony paljasti huhtikuussa.

Sony julkaisee pelikonsolin ohella myös lisälaitteita.

Pelejä Sony esitteli roppakaupalla, kaikkiaan 26 kappaletta. Osa peleistä on Sonyn omaa käsialaa, osa kolmansien osapuolten. Jotkut peleistä ovat odotettuja, toiset täysiä yllätyksiä.

Tulossa ovat esimerkiksi ajopeli Gran Turismo 7, supersankaripeli Marvel's Spider-Man: Miles Morales ja jatko-osa Horizon Zero Dawnin tyylikkäälle robottidinosaurusjahdille nimeltä Horizon Forbidden West. Muiden pelien joukossa ovat esimerkiksi Deathloop, NBA 2K21 ja parannettu versio Grand Theft Auto 5:stä.

Suomalaisittain kiinnostavaa on, että yksi peleistä, Returnal, on suomalaisen Housemarquen käsialaa. Kyseessä on kolmannen persoonan ammuskelua ja roguelikea yhdistävä seikkailu vieraalla planeetalla, joka muuttuu joka kerta pelaajan kuollessa. Housemarque on Playstationin pitkäaikainen yhteistyökumppani.

Pelin trailerivideo on alla. Sen katsominen edellyttää YouTubeen sisäänkirjautumista, sillä pelillä on 18 vuoden ikäraja.

Kaikki pelit eivät ole Playstation 5:n yksinoikeusnimikkeitä ja ne voidaan nähdä muillakin alustoilla.

Eurogamerin mukaan kuitenkin vain Astro's Playroom ja Fortnite ovat vahvistettuja PS5:n julkaisupelejä. On epäselvää, kuinka moni nyt julkistetuista muista peleistä saattaa ehtiä valmiiksi konsolin julkaisuun mennessä. Konsolia odotetaan markkinoille joulun alla, mutta Sony ei vielä paljastanut hintatietoja.

Vastaansa PS5 saa Microsoftin Xbox Series X:n.