Järjetön diili: 1509 peliä 4 eurolla ja rahat hyväntekeväisyyteen

Pikkurahalla irtoava pelikirjasto on poikkeuksellisen laaja, mutta ehkä sen kokoa tärkeämpää on rahojen meneminen hyvään tarkoitukseen.

Indie-pelien kauppapaikka Itch.io tarjoaa parhaillaan mitä ilmeisimmin yhtä suurimmista pelikokoelmista koskaan pikkurahalla. Jos maksat vähintään 5 dollaria, eli noin 4,4 euroa, saat peräti 1509 peliä, visuaalista novellia ja vuorovaikutteista kokemusta, muun muassa BGR kertoo. Paketin koko on kasvanut huomattavasti. Vain muutama päivä sitten siinä oli ”vain” päälle 700 tuotetta. On todennäköistä, että määrä kasvaa vielä entisestään. Jos paketin on jo ostanut, ostajalla on silti pääsy siihen myöhemmin lisättyihin peleihin.

Pelikokoelmalla tuetaan kahta yhdysvaltalaista tahoa rotujen yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Kohteet ovat NAACP Legal Defense and Educational Fund ja Community Bail Fund, joiden kesken tulot jaetaan tasan. Tarjous päättyy tiistaina 16. kesäkuuta kello 10 Suomen-aikaa.

Laajan pelikirjaston joukossa ovat esimerkiksi Celeste, Minit, Oxenfree, Night in the Woods, Overland, A Short Hike ja Cook, Serve, Delicious! 2, jotka ovat tunnetummasta päästä valikoimaa. Näkyipä joukossa myös esimerkiksi roadtrip-peli Wheels of Aurelia, jota Epicin pelikauppa tarjosi ilmaiseksi vähän aikaa sitten.

Osa peleistä toimii Windowsin lisäksi myös Macissa ja/tai Linuxissa, ja pelien ikärajat vaihtelevat. Lienee selvää, että 1509 pelin joukkoon mahtuu jos jonkinlaista tarjokasta, eikä laatu välttämättä aina ole terävintä kärkeä. Et toisaalta varmaan koskaan tule kokeilleeksi edes puolia näistä peleistä.

Lisäksi kannattaa huomioida, että peleistä ei tarjota avaimia niiden käyttämiseksi suositun Steam-palvelun kautta. Ainoa keino pelata pelejä on ladata ne suoraan Itch.io-verkkopalvelusta.

Huomioi, että punainen ”Osta kaikki 5 dollarilla” -nappi johtaa maksusivulle, jossa oletushinta onkin asetettu 10 dollariin. Muista muuttaa summa, jos et halua maksaa niin paljon. Maksaa voi luottokortilla tai PayPalilla.

Kaikkien tuotteiden yhteishinta on noin 7300 euroa. Tämän uutisen kirjoitushetkellä Itch.io oli kerännyt jo yli 4,5 miljoonaa dollaria eli noin 4 miljoonaa euroa.