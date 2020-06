Tässä on kevään hittituote – näin korona pani suomalaisten elektroniikkaostokset uusiksi

Koronapandemia sai suomalaiset ostamaan elektroniikkaa. Tietokoneet ja kuulokkeet tekevät kauppansa. Tämän kevään hittituote on silti sähköpotkulauta.

Koronapandemian aiheuttama eristys muutti merkittävästi suomalaisten ostokäyttäytymistä. Muun muassa tietokoneiden, näyttöjen, kuulokkeiden, reitittimien ja nostopöytien myynti nousi hurjasti maaliskuussa, kun Suomi siirtyi koronaeristyksen ja etätöiden aikaan.

Kotityöskentely on jatkunut näihin päiviin asti. Poikkeustilanne näkyy myynnissä yhä.

Gigantin myyntijohtaja Niko Sandströmin mukaan kotitoimistojen rakentamisen jälkeen ihmisten huomio on kiinnittynyt kodin viihtyvyyden parantamiseen. Tämä on näkynyt esimerkiksi 38 prosentin nousussa keittiösuunnittelun ajanvarauksissa. Myös keittiökoneita menee 40 prosenttia tavallista enemmän. Toimistoelektroniikan myynti on yhä kohollaan normaaliaikoihin verrattuna.

Verkkokauppa.comin viestintä- ja markkinointijohtaja Seppo Niemelä kertoo pöytätietokoneiden ja pelitarvikkeiden myyvän hyvin. Kysyntää on muun muassa näytönohjaimilla, mutta myös sähköpöytien ja muiden ergonomiatarvikkeiden myynti on edelleen hyvää. Myös legojen kysyntä on korkeaa.

Tällä hetkellä vahvasti myyvä tuoteryhmä ovat kuulokkeet. Niemelän mukaan kysynnän takana ovat lisääntyneet videopalaverit, mutta myös parin tuhannen euron pelikuulokkeita on myyty.

Kuulokkeiden vastamelutoiminto kiinnostaa, sillä sellainen on joka neljänsissä Gigantista ostetuissa kuulokkeissa. Gigantti myy vuodessa satoja tuhansia kuulokkeita, ja kuulokkeet ovat yksi sen myydyimmistä tuoteryhmistä.

– Vastamelukuulokkeitakin nopeammin kasvavat tällä hetkellä in ear true wireless -kuulokkeet [täysin langattomat nappikuulokkeet]. Näitä on jo kolmannes kaikista Gigantin myymistä kuulokkeista, Sandström sanoo.

Kokonaisuudessaan nappikuulokkeet muodostavat kaksi kolmannesta Gigantin kuulokemyynnistä.

Jos monen tuotteen myynti nousi pandemian myötä, myös päinvastaista on nähty.

– Matkalaukkujen myynti loppui kuin seinään. Nyt se on hieman elpynyt. Myös kameramyynti on kärsinyt, Verkkokauppa.comin Niemelä sanoo.

” Matkalaukkujen myynti loppui kuin seinään.

Myös perinteiset toukokuun valmistujaislahjat jäivät monilta ostamatta. Toukokuu on perinteinen valmistujaislahjakuukausi, mutta siirtyneet päättäjäiset ovat painaneet lahjamyyntiä normaalia pienemmäksi. Valmistujaislahjojen perinteinen ykkönen on puhelin. Myös tabletit, tietokoneet, kuulokkeet ja muu henkilökohtainen elektroniikka on yleistä lahjatavaraa.

Gigantin Sandström uskoo monien koronan aikana käyttöön otettujen toimintatapojen jäävän käyttöön jatkossakin. Tällaisia ovat esimerkiksi myyjän tapaaminen videoyhteyden ylitse, keittiön etäsuunnittelu ja drive-in-palvelut. Hän uskoo kuitenkin suuren osan asiakkaista palaavan myös fyysisiin myymälöihin, kun tilanne hellittää.

Verkkokauppa.comin Niemelä sanoo ihmisten löytäneen myös samana päivänä tehtävät toimitukset. Niiden määrä peräti nelinkertaistui pandemian alussa. Niiden taso myös jäänee entistä korkeammalle.

Tämän vuoden hittituotteeksi sekä Gigantin Sandström että Verkkokauppa.comin Niemelä nimeävät sähköpotkulaudat.

– Niiden myynti on ollut todella isoa tänä keväänä. Ihmiset ehkä välttelevät julkisia kulkuvälineitä. Toki voi olla, että niiden myynti olisi noussut muutenkin, Sandström sanoo.

– Niiden myynti on moninkertaistunut. Koronan lisäksi moni saattaa haluta omansa kokeiltuaan vuokralaitetta, Niemelä kommentoi.

Etenkin pienemmillä paikkakunnilla toimivalle Veikon Koneelle korona toi kauppoihin paljon asiakkaita, ja myynti on kohollaan kaikissa tuoteryhmissä. Toimitusjohtaja Panu Vainio arvelee, että moni on halunnut vältellä isompia kaupunkeja sekä kauppakeskuksia, ja laitteita on ostettu siksi paljon oman paikkakunnan kaupasta. Jopa siinä määrin, että tuotteiden myyntikate on kasvanut.

” Tarve tavaralle on ollut heti. Nyt ei ole viilattu jokaista euroa.

– Laitteita on haettu akuutteihin tarpeisiin, kun kotitoimistoja on rakennettu. Tarve tavaralle on ollut heti. Nyt ei ole viilattu jokaista euroa, Vainio sanoo.

Pandemian alkuvaiheessa myytiin reilusti pakastimia sekä ilmanpuhdistimia. Nyt näkyy kodin varustelu ja televisioiden myynti, ja etenkin yli 60-tuumaisissa on ollut raju nousu. Myös pienempiä malleja on myyty, sillä moni ostaa kakkos- tai kolmoslaitteita ja mökkitelkkareita.

Tietokoneiden ja oheistarvikkeiden myynti on edelleen kymmeniä prosentteja reilusti normaalitasoa korkeampaa. Näyttöjä Veikon Kone myi toukokuussa 250 prosenttia edellisvuotta enemmän.

– Voidaan sanoa, että datan [tietokoneiden ja oheislaitteiden] myynti on ollut ”all time best”, Vainio toteaa.