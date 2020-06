Zuckerberg taipui paineen alla, lupaa muutoksia Facebookiin – ei silti koskenut Trumpin uhkaukseen

Facebookin toimitusjohtaja listaa sarjan mahdollisia muutoksia, mutta ei tee akuuteimmalle ongelmalle mitään.

Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg ennakoi muutoksia yhteisöpalvelun tapaan käsitellä valtiollisia uhkauksia väkivallan käytöstä. Zuckerberg ilmoitti perjantaina Facebookissa, että käytäntöjä tarkastellaan kahden tilanteen osalta. Ne ovat liiallinen poliisin tai valtion voimankäyttö ja toisaalta tilanteet, jotka koskevat levottomuuksista tai väkivaltaisista konflikteista kärsiviä maita.

Tarkastelu on osa paljon laajempaa käytäntöjen uudelleenarviointia, joiden taustalla on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toukokuun lopussa esittämä uhkaus amerikkalaisten ampumisesta. Yhdysvalloissa on protestoitu laajasti poliisin voimankäyttöä vastaan sen jälkeen, kun poliisi tappoi tummaihoisen George Floydin Minneapolisissa toukokuussa. Trump esitti armeijan väliintuloa ja ryöstelijöiden ampumista. Trump pyrki selittämään viestiään myöhemmin ja väitti, että se ymmärrettiin väärin.

Facebookin Zuckerberg sanoo muun muassa, että tapoja käsitellä sääntöjä rikkovaa tai mahdollisesti rikkovaa sisältöä tarkastellaan. Mietinnässä on, voisiko tällaiseen sisältöön puuttua jollain muulla tavalla kuin yksinkertaisesti poistamalla viesti tai jättämällä se esille. Zuckerberg näkee välimuodossa kuitenkin vaaran.

– Yleisesti ottaen olen huolissani, että tämä lähestymistapa voi johtaa sellaisen sisällön muokkaamiseen, mistä emme pidä vaikka se ei rikkoisi sääntöjämme, joten meidän on edettävä hyvin varovaisesti, Zuckerberg linjaa.

Kaikkiaan Zuckerberg käy läpi seitsemän mahdollista muutoksen kohdetta, jotka liittyvät muun muassa äänestämisen kannustamiseen, Facebookin päätöksenteon avoimuuteen ja rodulliseen yhdenvertaisuuteen.

Zuckerberg kuitenkin toteaa, ettei kaikkia hänen esittelemiään muutosehdotuksia välttämättä toteuteta.

– Haluan tehdä selväksi, että vaikka mietimme kaikkia näitä asioita, emme välttämättä saa aikaiseksi haluamiamme muutoksia niissä kaikissa.

Trumpin alkuperäinen viesti on edelleen Facebookissa ja vailla minkäänlaista merkintää sen kyseenalaisesta sisällöstä.

Sama viesti julkaistiin myös Twitterissä. Twitter puuttui Trumpin Yhdysvaltoja ravisuttaneeseen viestiin ja merkitsi sen väkivaltaa ihannoivaksi. Facebookin toimettomuus sai sadat Facebookin työntekijät raivoihinsa. Zuckerberg on puolustautunut sanomalla, että vaikka hän itse olisi voimakkaasti Trumpin viestiä vastaan, Facebookin pitää mahdollistaa mahdollisimman paljon itseilmaisua, ellei se tuota välitöntä vahinkoa tai vaaraa.

Mark Zuckerberg ilmoittautui perjantaisessa kirjoituksessaan tummaihoisten syrjintää vastustavan Black Lives Matter -liikkeen kannattajaksi.