Google-hakuun tulee erinomainen uudistus

Tiedon hakeminen verkkosivuilta helpottuu Google-haun uuden toiminnon ansiosta.

Google on lanseerannut verkkohakuunsa uuden toiminnon, muun muassa Search Engine Land ja Mashable kertovat.

Uudistus koskee joidenkin hakujen yhteydessä esitettäviä laatikoita, eli hakutulosyhteenvetoja, joihin on poimittu hakijan kysymykseen vastaava kohta joltakin verkkosivulta. Tähän asti laatikon linkin klikkaaminen on vienyt käyttäjän verkkosivun alkuun, eli ei välttämättä siihen kohtaan, jossa etsitty sisältö on. Nyt Google johdattaa käyttäjän heti oikeaan kohtaan verkkosivua ja myös korostaa halutun sisällön.

Muutoksen on vahvistanut myös Googlen edustaja Danny Sullivan Twitterissä.

Näyttää kuitenkin siltä, ettei se vielä ole aina käytettävissä. Vaikka sekä Search Engine Land että Mashable pystyivät sitä käyttämään, ei IS Digitoday siihen kyennyt.

IS Digitoday kokeili asiaa eri hakutermeillä ja klikkaili tuloksissa esiintyviä yhteenvetolaatikoita. Varsinaisella verkkosivulla kyseisen tiedon sisältävä kohta ei kuitenkaan koskaan ollut korostettu, eikä sivua vieritetty oikeaan kohtaan Firefoxissa tai edes Googlen omassa Chrome-selaimessa. Voi olla että ominaisuus ei vielä toimi suomalaisilla käyttäjillä tai ei ole vielä koko ajan käytössä. Sen pitäisi toimia myös puhelimissa.

Toisaalta Googlen suomenkielinen ohjesivu sanoo, että näiden hakutulosyhteenvetojen klikkaaminen vie käyttäjän suoraan lähdesivulle ja nimenomaan hakutulosyhteenvedon tekstiin ilman, että verkkosivun pitäjän tarvitsee tehdä mitään.

– Jos selain ei tue tarvittavaa teknologiaa tai jos järjestelmämme eivät voi varmasti määrittää, mihin kohtaan sivua klikkaus pitäisi kohdistaa, hakutulosyhteenvedon klikkaaminen vie käyttäjän lähdesivun alkuun, ohjesivulla sanotaan.

Googlen hakukoneeseen on tulossa muitakin uudistuksia. Jossain vaiheessa ensi vuotta Google alkaa arvottaa verkkosivuja entistä enemmän niiden tarjoaman käyttökokemuksen perusteella. Aluksi mittareina ovat sivun pääsisällön latautumisnopeus, sivun kyky reagoida käyttäjän ensimmäiseen klikkaukseen ja sisällön vakaus.