Nettikirjastossa on 1,4 miljoonaa kirjaa ilman jonoja – pidä kiirettä, sillä palvelu halutaan sulkea

Tilapäiskirjasto on avoin kaikille ympäri maailman. Kaikki eivät siitä kuitenkaan pidä, The Register kertoo.

Internet Archive pitää parhaillaan 1,4 miljoonaa kirjaa kattavaa kirjastoa nimeltä National Emergency Library, eli kansallinen hätäkirjasto. Vaikka ”national” viittaa nimenomaan Yhdysvaltoihin, korostaa Internet Archive kirjaston olevan avoin kaikille ympäri maailman.

Asiasta on kirjoittanut muun muassa The Register. Kirjaston erikoisuus normaaliin tilanteeseen verrattuna on se, että jonotuslistoja ei ole ollenkaan. Tarkoitus on helpottaa oppimateriaalin ja muiden sähköisten kirjojen jakelua aikana, jolloin tavallisiin fyysisiin kirjastoihin ei kaikilla ole pääsyä.

Kirjojen lainaamiseen tarvitaan ilmainen käyttäjätili Internet Archive -palvelussa. Kirjoja voi lainata kerrallaan 10 kappaletta, ja laina-aika on 14 päivää. Tilapäiskirjastossa lainan voi uusia välittömästi ilman jonottamista.

Kokoelmassa on muun muassa Phillips Academy Andoverin, Marygrove Collegen ja Trent Universityn teoksia ja yli miljoona muiden kirjastojen lahjoittamaa teosta.

Vaikka valikoima ei välttämättä kuulosta kovin kiinnostavalta kaikkien korvaan, löytyi National Emergency Librarysta lyhyellä hakemisella esimerkiksi monia kiinnostavia kirjoja, jotka kertovat Suomesta monelta eri kantilta pitkin viime vuosisataa.

Ylivoimainen enemmistö kirjoista on englanniksi. Suomenkielisiä teoksia on 37 kappaletta. Enemmistö kirjoista on peräisin 1900-luvulta ja ne on skannattu sähköiseen muotoon, koska kaupallista e-kirjaa ei ole saatavilla. Tilapäiskirjasto pysyy pystyssä 30. kesäkuuta asti tai kunnes Yhdysvallat peruu kansallisen hätätilansa. Myöhempi päivämäärä ratkaisee.

Kirjojen lainaaminen tällä tavalla ei miellytä kaikkia. Yhdysvaltalainen kirjailijoita edustava Authors Guild pitää avointa kirjastoa räikeästi tekijänoikeuslakia rikkovana. Vapaa lainaaminen on ilmeisesti ollut kustantajille liikaa, sillä Ars Technica kertoo neljän suuren yhdysvaltalaisen kustantajan haastaneen Internet Archiven nyt oikeuteen syyttäen sitä laajasta piratismista.

Pelkona on, että kustantajien voitto voi jopa pakottaa Internet Archiven kiinni, mikä olisi suuri tappio internetin ja digitaalisen kulttuurin historialle. Internet Archivessa on 2,5 miljoonaa muuta yleiseen käyttöön asetettua tekijänoikeudetonta kirjaa. Lisäksi palvelussa on huomattava määrä muun muassa vanhoja videopelejä ja elokuvia.

Kirjastolla on kuitenkin vankkoja puolustajia, joiden mukaan etenkin nyt koronapandemian aikana teosten vapaan jakelun voi helposti perustella kuuluvan niin sanotun reilun käytön piiriin. Lisäksi häviökään ei välttämättä tarkoittaisi palvelun täyttä sulkeutumista. Julkaisijoille saattaa riittää se, että vain kirjasto-osio suljetaan.