Tuliko julkaistua jotain noloa Facebookissa? Uusi työkalu tuo avun

Manage Activity -työkalu tarjoaa toimintoja, joita olisi toivonut palveluun jo kauan sitten.

Facebook esitteli uuden työkalun nimeltä Manage Activity. Se mahdollistaa esimerkiksi postausten arkistoinnin ja tuhoamisen yksitellen tai useampi kerrallaan. Tarkoitus on tehostaa oman sisällön hallintaa. Käyttäjät voivat esimerkiksi piilottaa viestit, joita eivät halua muiden näkevän, mutta joita he ehkä haluavat itse pitää tallessa.

Työkalun on määrä auttaa sopeuttamaan Facebookissa julkaistua sisältöä muuttuvan elämäntilanteen mukaan. Kenties esimerkiksi kouluaikana tuli julkaistua jotain, joka silloin vaikutti huvittavalta, mutta nyt sen ei kuitenkaan haluaisi joutuvan vaikkapa työnantajan silmiin. Arkistointi pitää postauksen tallessa, mutta ei anna muiden nähdä sitä.

Manage Activity -työkalulla voi myös suodattaa sisältöjä ajan tai henkilöiden perusteella, Facebookin blogissa kerrotaan. Jos sisältöä päättää poistaa, se pysyy roskakorissa 30 päivää ennen lopullista katoamistaan. Tarvittaessa sisällön voi poistaa nopeammin.

Työkalu on alkuvaiheessa julkaistu vain Facebook Lite -sovellukseen, mutta blogissa ei kerrottu, onko se lanseerattu yhtä aikaa kaikkialla maailmassa. Myöhemmin työkalu tulee Facebookin täysiveriseen mobiilisovellukseen ja sen jälkeen Facebookin selainversioon.

Avoimia kysymyksiä

Julkaisun ajankohta on outo. Facebookissa kuohuu parhaillaan, kun sen perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on kieltäytynyt puuttumasta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin väkivallan ihannoinniksi syytettyihin viesteihin.

On mahdollista, että työkalu oli alun alkaenkin tarkoitus julkistaa nyt, mutta toisaalta jotkut saattavat nähdä sen yrityksenä kiillottaa palvelun imagoa vaikealla hetkellä. Sinänsä käyttäjän kasvava valta omasta ja joskus kiusallisesta sisällöstään on hyvä asia palvelussa, jonka tietosuoja on vuosikausien ajan ollut vähintäänkin kyseenalainen.

Wired-lehden mielestä Manage Activity on niin alkeellisen tason työkalu, että sen puuttuminen aina tähän päivään asti vuonna 2004 perustetusta Facebookista on ollut kummallista.

Facebook jätti myös mainitsematta yhden oleellisen asian. Kun käyttäjä poistaa vanhoja julkaisujaan, poistuvatko ne myös Facebookin palvelimilta? Facebookin tukisivu antaa asiasta epämääräistä tietoa:

Kun päätät poistaa jotain Facebookissa jakamaasi, poistamme sen sivustosta. Jotkin tiedot poistetaan pysyvästi palvelimistamme, toiset voidaan poistaa vasta, kun poistat käyttäjätilisi pysyvästi.

Jokin aika sitten Facebook julkaisi toisen työkalun, jolla palvelulta voi estää pääsyn erilaisten sivustojen ja sovellusten keräämiin tietoihin siitä, mitä olet klikannut tai millä sivuilla olet vieraillut. Tämä työkalu historian poistamiseksi ei kuitenkaan todellisuudessa poista historiaa, vaan ainoastaan kytkee käyttäjän irti Facebookin ulkopuolella kerätystä selailudatasta. Se data säilyy jatkossakin Facebookin hallussa.