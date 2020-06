Chromecastin seuraaja paljastui vuodossa – tällainen on Googlen uusi mediatoistin

XDA Developers onnistui saamaan Googlen Chromecastin seuraajasta.

Google kehittää uutta Chromecastin kaltaista tv-laitetta koodinimellä Sabrina. Se toistaa suoratoistopalvelujen sisältöä televisioissa, mutta ei tiettävästi ole enää puhelimesta riippuvainen.

Lue lisää:

Nyt XDA Developers sai käsiinsä ilmeisen aidon markkinointivideon, joka on peräisin laitteen varhaisesta ohjelmistoversiosta. Viime lokakuussa luotu video sisältää tietokoneella tehtyjä kuvia laitteesta ja myös otteita käyttöliittymästä. Mahdollisesti Googlen Nest-brändiä käyttävä laite ei ole enää entisen kaltainen pyörylä, vaan on enemmänkin soikio. Uutena värivaihtoehtona on mustan ja valkoisen lisäksi pinkki.

Kuva uudesta laitteesta näkyy hyvin verkkosivuston twiitissä.

Videossa esiintyy myös laitteen huhuttu kaukosäädin, joskin vain sen yläosa. Siinä näkyy nappi, jolla pääsee käyttämään Google Assistant -digiapuria. XDA Developers poimi videosta myös kuvakaappauksia laitteen käyttöliittymästä. Sen keskellä pyörii automaattinen rulla ehdotetuista ohjelmista ja elokuvista, jotka ovat peräisin esimerkiksi Netflixistä tai HBO:sta.

Pohjalla on erillinen Play next -lista lista muusta katsottavasta sisällöstä. Mukana on myös tuki Youtube TV -palvelulle. Näyttää myös siltä, että Nest-ovikellojen ja -videokameroiden hälytykset voidaan esittää laitteen käyttöliittymässä.

On mahdollista, että laite tai sen käyttöliittymä ovat joiltain osin muuttuneet videon tekemisen jälkeen. XDA:n artikkeli ei vahvista väitteitä 4k-tarkkuuden tukemisesta tai anna vihiä hinnoittelusta tai julkaisuajasta. Lisäksi on epäselvää, korvaako tämä Android TV -alustaa käyttävä laite Googlen vanhan Chromecastin kokonaan vai myydäänkö sitä edelleen uuden laitteen rinnalla.

Otaksutaan, että laite oli määrä julkistaa koronaviruspandemian vuoksi perutussa Googlen I/O -tapahtumassa 12.–14. kesäkuuta. Silloin oli määrä esitellä myös uusi Android 11.