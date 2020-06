Varovasti Windows 10:n suurpäivityksen kanssa – tämä kaikki voi mennä pieleen

Neljäs ongelma liittyy bluetooth-yhteyteen, mikä on hieman ironista, koska May 2020 Updaten yksi tärkeimmistä uudistuksista on juurikin bluetoothin käytön helpottaminen. Päivityksen takia joissakin koneissa on esiintynyt ongelmia kytkeä niihin useampi kuin yksi bluetooth-laite.