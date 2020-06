Main ContentPlaceholder

Nyt Mark Zuckerbergilla on todellinen ongelma Trump-viestien kanssa – Facebookin työntekijät marssivat ulos

Facebookin pääkonttori Kalifornian Menlo Parkissa on tyhjillään koronaetätöiden vuoksi, mutta moni työntekijä jätti etätyöpisteensä protestina yhtiön sallivasta linjasta Donald Trumpia vastaan.

Toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on tehnyt useista yhtiönsä työntekijöistä vastustajiaan, The New York Times kertoo.