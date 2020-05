Olli, 43, osti Xboxin Gigantista, eikä löytänyt peleihin ohjeita suomeksi – näin kuluttajariitalautakunta päätti

Kuluttajariitalautakunnan linjauksen mukaan asiakkaan on ymmärrettävä, miten pelit saadaan toimimaan. Suomenkielisyys ei ole kuitenkaan välttämättömyys.

Kuluttajalautakunta on suositellut toukokuun alussa Giganttia hyvittämään asiakkaalle 45 euroa Xbox One S -konsolista, sillä asiakas ei saanut pelipakkauksen mukana tullutta peliä toimimaan luvatusti.

Helsinkiläisen Ollin, 43, joulukuussa 2018 ostamaa pelikonsolia markkinoitiin siten, että mukana tulee Forza Horizon 4 -peli. Peli ei kuitenkaan tullut fyysisen pelilaatikon muodossa, vaan latauskoodina. Tämän lisäksi pelipaketista puuttuivat suomenkieliset ohjeet pelin toimimaan saamiseksi.

Pelikonsolien kylkiäisenä tulevat pelit toimitetaan nykyisin yleensä latauskoodien muodossa. Ne liitetään konsolin omistajan käyttäjätiliin, mikä mahdollistaa pelin lataamisen tarvittaessa myöhemmin uudelleen.

Xbox One -konsolilla on mahdollista pelata fyysisellä levyllä toimitettavia pelejä ilman Microsoft-käyttäjätiliä. Pelien hankkiminen digitaalisesti ei kuitenkaan onnistu ilman tiliä.

Olli kertoo puhelimessa, että ongelma on osittain sitoutumisessa laajoihin Microsoftin sopimuksiin, joita digitaalisesti jaeltavan pelin lataaminen edellyttää.

– Tavoitteeksi voidaan ymmärtää kuluttajan taluttaminen ja erehdyttäminen (ainakin sitouttaminen) kalliihkoihin laajakaistaan sekä Microsoftin viihdekerhoon, Olli kertoo.

Ollin ostamassa pelikonsolissa latauspeli on näkyvästi esillä laitelaatikon kyljessä.

Olli itse haluaisi jatkaa nykyisen mobiililaajakaistan varassa. Häntä harmittaa kymmenien gigatavujen kokoisen latauspelin edellyttämä laajakaistapakko.

Hänen alkuperäinen vaatimuksensa Gigantille oli fyysinen kopio pelistä sekä korvaus toimituksen viivästymisestä. Kauppaketju totesi neuvotteluissa, ettei se kykene toimittamaan peliä erillisenä.

Linjaus herättää kysymyksen siitä, voiko päätöksellä olla ennakkotapauksen luonnetta, sillä konsolin mukana tulevat latauspelit ovat alan yleinen käytäntö. Tämä koskee Gigantin ja Suomen lisäksi myös muita kauppaketjuja ja koko maailmaa.

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg näkee päätöksen enemmän yksittäistapauksena kuin ennakkopäätöksenä. Pelien toimittamisessa digitaalisesti ei ole ongelmaa sinänsä.

– Emme kyseenalaista sitä, kyseessä on asiaankuuluva tapa toimittaa kylkiäinen. Tulkitsimme, että käyttöohjeet on toimitettu puutteellisesti. Ohjeiden on tultava mukana, Ståhlberg sanoo.

” Kyseessä on asiaankuuluva tapa toimittaa kylkiäinen.

Ståhlbergin mukaan ongelman ydin oli siinä, että asiakas ei saanut peliä toimimaan luvatulla tavalla ja Gigantti ei pystynyt toimittamaan korvaavaa peliä fyysisellä levyllä. Tämän vuoksi kuluttajariitalautakunta päätyi suosittelemaan hyvitystä.

Peliohjeiden suomenkielisyys on Ståhlbergin mukaan vaikea tapaus. Niistä ei ole lainsäädännöllistä normia, eikä hän pidä suomenkielistä ohjeistusta kaikissa tilanteissa välttämättömänä, jos myyjä varmistaa kuluttajan ymmärtävän ohjeiden kieltä.

Gigantti pahoittelee IS Digitodaylle antamassaan kommentissa, ettei se onnistunut kertomaan riittävän selkeästi, että pelikonsolin mukana toimitettava peli on digitaalisesti ladattava eikä fyysinen blu-ray-levy.

– Lisäksi olemme pahoillamme, että nettisivuillamme on kerrottu tuotepaketin sisältävän suomenkielisen ohjeen digitaalisen pelin lataamiseksi, vaikka ohje on todennäköisesti ollut englanniksi, Gigantin viestintäpäällikkö Anniina Korpela kertoo.

Korpela sanoo Gigantin tarjonneen asiakkaalle 50 euron hyvitystä jo ennen Kuluttajariitalautakunnan päätöstä lahjakorttina tai tilisiirtona.

– Tämä sama hyvitystarjous on yhä voimassa, eli olemme valmiita korvaamaan asiakkaalle suuremman summan kuin mitä Kuluttajariitalautakunta esittää, Korpela sanoo.

Korpela muistuttaa, että ladattavat pelit ovat alan yleinen ja kasvava trendi ja tämä näkyy myös Gigantin tarjonnassa. Ketjun sivuilla on suomeksi tietopaketti digitaalisesti ladattavista tuotteista. Lisäksi tuotesivuilla gigantti.fissä kerrotaan, mikäli kyseessä on ladattava tuote.

– Mikäli asiakas asioi Gigantin fyysisessä myymälässä, auttavat myyjämme mieluusti kaikissa kysymyksissä sekä ennen että jälkeen tuotteen hankinnan. Myös Gigantin asiakaspalvelu auttaa puhelimitse ja chatin kautta aina, mikäli myymistämme tuotteista ja niiden käytöstä tulee kysyttävää ostotapahtuman jälkeen, Korpela jatkaa.

Microsoft ei halunnut kommentoida tapausta.