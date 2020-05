Älä missaa tätä – 59,99 € huippupeli on hetken aikaa ilmainen

Borderlands: The Handsome Collection on viikon ajan ilmainen Epic Games Storessa.

Pelijulkaisija ja pelien digitaalinen myyjä Epic on julkaissut jälleen poikkeuksellisen pelin ilmaisjakeluun. Borderlands: The Handsome Collection on viikon ajan ladattavissa ilmaiseksi Windows-tietokoneille Epic Games Storessa.

Tarjous jatkaa GTA V:n ja Civilization VI:n aloittamaa erittäin vakuuttavien ilmaisjulkaisujen sarjaa. Tätä ennen Epic on antanut ilmaiseksi monia indie-helmiä.

Ilmaistarjous päättyy 4.6. kello 18. Jos pelin lunastaa itselleen tätä ennen, sen saa pitää itsellään. Pelin lataaminen edellyttää ilmaisen Epic-tunnuksen luomista ja Epic Game launcher -sovelluksen lataamista.

Rahallinen etu on merkittävä, sillä pelin normaalihinta on 59,99 euroa.

Borderlands: The Handsome Collection niputtaa yhteen Borderlands 2:n ja Borderlands: The Pre-Sequelin lisäsisältöineen – jota on paljon.

Borderlands-sarja määritellään lajityypiltään looter shooteriksi, eli tavaran keräämiseen ja hahmon kehittämiseen perustuvaksi toimintapeliksi. Pelisarjan kolmas osa ilmestyi viime vuoden lopulla, ja se sai IS Digitodaylta kehut.

Borderlands 2:n arvosana Metacritic-palvelussa on 89 pistettä ja käyttäjien antama arvosana 8,2. Molempia voi pitää erittäin hyvänä.

Pelisarja sijoittuu apokalyptisiin maisemiin avaruudessa. Sen ominaispiirteitä ovat sarjakuvamainen grafiikka, joka tekee pelin ulkoasusta ajattoman, eli 8 vuoden ikä ei näy missään. Lisäksi pelisarjaa värittää pikimusta huumori, joka on hetkittäin hyvin näkyvää ja toisinaan pieniin yksityiskohtiin piilotettua. Koska niin toiminta kuin kieli ovat rankkaa, pelillä on 18 vuoden pegi-ikäraja.

Borderlandsien ehkä hienoin piirre on se, että ne ovat erittäin hyviä yhteistyöpelejä. Niitä voi pelata 2–4 ihmisen kimpassa, ja yhteispeli tuo pelaamiseen todellista lisäarvoa ja -hupia. Tarjouksesta kannattaa siis vinkata potentiaaliselle pelikaverillekin.