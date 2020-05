Kommentti: Donald Trump synnytti uuden kahtiajaon – presidentin somesodalla voi olla laajat vaikutukset

Tekemällä sosiaalisista medioista poliittisia toimijoita Donald Trump synnytti uuden kahtiajaon. Sen vaikutukset voivat olla Yhdysvaltoja laajempia, kirjoittaa Ilta-Sanomien digitoimittaja Henrik Kärkkäinen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja somepalvelu Twitterin sota nousi uusille kierroksille, kun presidentti uudisti hyökkäyksensä pikaviestipalvelua vastaan ja Twitter on jatkanut huomautusten lisäämistä Trumpin viestien yhteyteen.

Tuorein näistä on muutaman tunnin takainen twiitti liittyen Minnesotan levottomuuksiin. Presidentti totesi armeijan olevan valmis väliintuloon, ja ”kun ryöstely alkaa, alkaa myös [sotilaiden tekemä] ammunta”. Twitter merkitsi twiitin väkivaltaa ihannoivaksi, mutta jätti sen paikoilleen.

Tähän asti Trump on käynyt mediasotaansa liberaaleina pidettyjä tiedotusvälineitä, kuten CNN:ää ja New York Timesia, vastaan. Nyt sota on saanut uuden rintaman, sosiaalisen median.

Tämä on merkittävä asia useammalla tapaa. Donald Trump saa kiittää suosiostaan pitkälti Twitteriä, sillä se on antanut hänen sanoa sanottavansa kannattajilleen suoraan ilman median tuomaa välivaihetta – tai vääristelyä ja valeuutisia, kuten presidentti itse sanoisi.

Kuherruskuukauden – tai kuherrusvuosien – aika on ohi. Trump murjoo nyt Twitteriä samalla tavalla kuin poliittisia vastustajiaan. Joku voisi sanoa, että puree ruokkivaa kättä. Mutta senkin taustalla voi olla vahva logiikka.

Hyökkäyksillään Trump tekee Twitteristä poliittisen toimijan. Tämä on jotain, mitä somepalvelut ovat pyrkineet välttämään viimeiseen asti. Ne ovat pyrkineet määrittelemään itsensä alustoiksi, joilla ihmiset ilmaisevat itseään. Tällä ne ovat myös vapauttaneet itsensä monesta vastuusta.

Presidentti sai välitöntä taustatukea Facebookin toimitusjohtajalta ja perustajalta Mark Zuckerbergiltä. Tämä ilmoitti, ettei Facebook ”aio lähteä totuustuomariksi”.

” Zuckerberg teki tilanteessa jopa omilla kriteereillään äärimmäisen opportunistisen poliittisen valinnan.

Väittämällä tässä tilanteessa Facebookin olevan epäpoliittinen, Zuckerberg teki tilanteessa jopa omilla kriteereillään äärimmäisen opportunistisen poliittisen valinnan. Ja sai tästä korkeimman tahon kiitokset Trumpin twiitin muodossa.

Facebookin faktantarkastajat saavat lisätä merkintöjä selkeisiin valeuutisiin. Tässäkin mielessä Zuckerbergin väite totuustuomaroinnista on kyseenalainen.

Vaalimainoksiin moderaattorit eivät kuitenkaan saa koskea. Suomeksi sanottuna: kun Facebook saa viestistä rahaa, sen kirjoittaja saa valehdella niin paljon kuin sielu sietää.

Zuckerberg on irtiotollaan repäissyt selkeän hajuraon perinteisesti liberaaliin Kalifornian Piilaaksoon. Hiljattain kävi ilmi, että hän on haudannut hiljaa hankkeita, joiden pelätään tuovan Facebookia konservatiivien vastaiseen valoon.

On mahdollista, ehkä jopa todennäköistä, että USA:n median leikkaava liberaali–konservatiivijako laajenee myös sosiaaliseen mediaan. Tällä voisi olla paljon Yhdysvaltoja laajempia vaikutuksia, kun ihmiset joutuisivat tekemään uudenlaisia valintoja käyttämiensä somepalveluiden suhteen.

Somen tilanne USA:ssa ja useimmissa maissa kuitenkin eroaa perinteisestä mediasta. Lehtiä ja televisiokanavia suojaa Yhdysvalloissa perustuslaki. USA:n presidentti ei voi vaientaa viestimiä, vaikka kutsuja Valkoisen talon tiedotustilaisuuksiin ei enää kaikille putoilekaan.

Somepalveluiden kanssa tilanne on erilainen. Koska ne ovat kiistäneet olevansa medioita, niitä eivät suojaa lehdistönvapauden takaavat lait. Vaikka ne ovat olleet olemassa yli kymmenen vuotta, niiden juridinen asema on yhä häilyvä. Siksi ne ovat otollisia hyökkäyksen ja painostuksen kohteita. Etenkin sellaisilta tahoilta, joilla on kovat keinot käytettävissään.

USA:n presidentin asetusta vahvempia keinoja ei kovin montaa ole. Sillä saattaa olla todellista vaikutusta Twitteriin. Palvelun nauttima lain suoja ei ole kovin korkea.

Toki kyse voi olla myös siitä, että Trump vie keskustelua pois epämieluisasta koronakriisin hoidosta. Presidentti on ollut perinteisesti harhauttamisen ja puheenaiheiden hallinnan mestari. Huomenna Twitter voi olla unohdettu puheenaihe, ja pöydällä on jotain muuta.

Tai sitten Donald Trump hallitsee keskustelun ilmatilaa seuraavaksi Facebookista käsin. Odotettavaa on vain presidentin arvaamattomuus.