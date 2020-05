Windows 10:n suurpäivitys ilmestyi, tämä kaikki on uutta – malta silti hetki

Microsoft on aloittanut Windows 10:n May 2020 Updaten jakelun rajoitetusti. Merkittäviin uudistuksiin lukeutuu muun muassa entistä kevyempi Edge.

Microsoft kertoo aloittaneensa Windows 10 -käyttöjärjestelmän uuden ominaisuuspäivityksen May 2020 Updaten (20H1) jakelun käyttäjille. Jakelu tapahtuu aluksi vain niille, jotka päivitystä erikseen hakevat ja joilla on sopiva Windows 10:n versio.

Microsoftin mukaan Windowsin oma nettiselain Edge kuluttaa nyt selvästi vähemmän muistia. Yhtiön omissa testeissä päästiin jopa 27 prosentin alennukseen, mutta todellinen parannus on käyttäjäkohtainen. Säästynyt muisti voi nopeuttaa tietokonetta ja mahdollistaa muiden ohjelmien sujuvamman rinnakkaisajon.

Laitteiden liittäminen tietokoneeseen langattomalla bluetooth-yhteydellä on nyt sujuvampaa, eikä asetusvalikkoa tarvitse enää plarata. Kaiken voi hoitaa Windowsin tehtäväpalkin ilmoitusosion kautta.

Microsoft helpottaa myös Microsoft-tileille kirjautumista mahdollistamalla salasanattoman kirjautumisen Windowsin kirjautumisasetuksissa. Windows Hello -kirjautumisen voi tehdä naamalla, sormenjäljellä tai pin-koodilla riippuen siitä, onko käyttäjällä tarvittavat laitteet tunnistusta varten.

Pelaamisen pitäisi puolestaan tehostua DirectX 12 Ultimate -rajapinnan myötä. Microsoft odottaa sulavampaa grafiikkaa ja entistä enemmän yksityiskohtia – mutta paljon on kiinni siitä, miten tehokas kone pelaajalla on ja missä vaiheessa näytönohjaimet ja pelinkehittäjät alkavat tukea rajapintaa laajasti.

May Update 2020:ssa on useita pienempiä uudistuksia, kuten entistä useamman kaomoji-hymiön tuominen Windowsin emojinäppäimistöön. Se löytyy painamalla Windows-painiketta ja pisteen merkkiä yhtä aikaa. kamojit ovat merkkigrafiikalla toteutettuja kuvia, kuten ლ(╹◡╹ლ) tai (⌐■_■).

Windowsin perinteikäs Notepad-sovellus saa uusia toimintoja, kuten nopean tekstin zoomauksen. Virtuaaliset työpöydät voi nyt nimetä vapaasti, ja helppokäyttöisyyttä on parannettu usealla osa-alueella. Lukija-apurin ääniä ja toiminnallisuutta on uusittu, ja Suurennuslasi osaa pitää tekstin kohdistimen ruudun keskellä kirjoittamisen helpottamiseksi. Jos käytössä on tuettu laite katseen seurantaan, siitäkin on nyt entistä enemmän iloa vedä ja pudota -toiminnon myötä.

May 2020 Update sisältää myös uudistuksia, joista Microsoft ei blogimerkinnässään maininnut. Tom's Hardware kertoo, että mukana on esimerkiksi odotettu uusi versio Windows Subsystem for Linuxista, jonka avulla on mahdollista ajaa Linux-sovelluksia Windowsin sisällä. Kuten ennakoitiin, sovellusten graafiset käyttöliittymät eivät ehtineet vielä tähän päivitykseen.

Näin voit hankkia päivityksen, jos todella haluat

Emme suosittele Windows 10:n suurten ominaisuuspäivitysten asentamista ensimmäisten joukossa. Valitettavan usein päivitykset ovat rikkoneet tietokoneita, hävittäneet tietoja tai aiheuttaneet lievempiä ongelmia, kun päivityksen kaikkia lastentauteja ei vielä ollut alkuvaiheessa korjattu. Etenkin nyt etätyön räjähdettyä, on moni oman kotikoneensa tai työpaikalta saadun laitteen varassa, eikä it-tuki välttämättä toimi yhtä tehokkaasti kuin toimistossa.

Jos kuitenkin haluat päivityksen, sinulla pitää tässä vaiheessa olla joko Windows 10:n versio 1903 tai 1909. Voit tarkistaa Windowsin versiosi painamalla vasemman alakulman aloituspainiketta hiiren kakkosnapilla ja valitsemalla Järjestelmä. Tässä näkymässä on Windowsin versiosi.

Mikäli sinulla on jompikumpi versio, avaa Windowsin asetusvalikko painamalla hiiren ykkösnappia ja valitsemalla hammasrattaan kuva. Asetuksissa seuraa polkua Päivittäminen ja suojaus > Windows Update, ja paina Tarkista päivitykset. Päivityksen ollessa saatavilla voit käynnistää sen latauksen. IS Digitodayn testikoneessa, jossa ajetaan versiota 1909, päivitystä ei vielä ollut saatavilla. Microsoftin mukaan saatavuutta laajennetaan hitaasti tulevina viikkoina. Päivitystä ei myöskään toistaiseksi tarjota, jos tietokoneessa tunnistetaan mahdollinen yhteensopivuusongelma.

Kun päivitys on ladattu ja on valmis asentumaan, Windows antaa siitä ilmoituksen. Microsoftin mukaan käyttäjän on mahdollista valita hänelle sopiva aika asennukseen. Päivitys nostaa Windows 10:n versioon 2004.