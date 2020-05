Oikeus määräsi DNA:ta luovuttamaan käyttäjien tietoja – mutta se kävi piratismikirjeiden lähettäjälle kalliiksi

Teleoperaattori DNA joutuu luovuttamaan markkinaoikeuden päätöksellä asiakkaidensa tietoja Scanboxia edustavalle Hedman Partnersille, mutta asianajotoimisto joutuu maksamaan myös teleoperaattorin kuluja. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Markkinaoikeus on määrännyt teleoperaattori DNA:ta luovuttamaan viiden piratismista epäillyn ihmisen yhteystiedot elokuvien oikeuksia hallussaan pitävälle Scanbox Entertainment A/S:lle. Päätöksestä tekee erikoisen se, että vaikka haltija saa osan pyytämistään tiedoista, se joutuu myös maksamaan teleoperaattorin kuluja 10 290 euron edestä viivästyskorkoineen.

Tapaus liittyy niin sanottuun piratismikirjevyyhtiin, jossa tekijänoikeuksien haltijat vaativat korvauksia netissä väitetysti levitettävistä elokuvista.

Piratismikirjeet eivät ole viranomaisten lähettämiä. Ne ovat oikeudenhaltijoiden lähettämiä maksuvaatimuksia, joissa vaaditaan hyvitysmaksua luvatta tehdystä elokuvien verkkolevityksestä. Vaihtoehdoksi ilmoitetaan oikeudenkäynti.

Kirjeistä käytetään näkökulmasta riippuen myös nimitystä tekijänoikeuskirje tai kiristyskirje.

Kirjeiden lähettämiseen liittyy tekijänoikeustrollauksena tunnettu toiminta, jossa yhtiöt eivät peri hyvitysmaksuja omista elokuvistaan. Sen sijaan lisensoidaan muilta elokuvien verkkolevitysoikeuksia ja vaaditaan hyvityksiä näiden oikeuksien rikkomisesta.

Elokuvien levitystä seurataan vertaisverkoissa ostamalla seurantapalveluita alaan erikoistuneilta yrityksiltä.

Levittäjien henkilöllisyys pyritään selvittämään pyytämällä markkinaoikeudelta internet-operaattoreita tietojen antoon velvoittava päätös. Pyyntöjä kohdistuu kaikkiin operaattoreihin. Suurin osa pyynnöistä ei mene läpi.

Epäillyille levittäjille on lähetetty kirjeitä arviolta kymmeniä tuhansia. Tietoa hyvitysmaksujen maksajien lukumäärästä ei ole.

Markkinaoikeus on tuominnut osan tapauksista kantajien, osan vastaajien hyväksi.

Scanboxin mukaan verkossa oli jaettu Captain Fantastic-, Cold War-, Eye in the Sky- ja The Hateful Eight -elokuvia luvatta bittorrent-protokollalla.

Oikeuden päätökseen sisältyy myös turvaustoimi, jolla DNA määrätään säilyttämään tiedot kohteena olleiden asiakkaidensa netinkäytöstä asian käsittelyn ajan.

DNA vaati pyynnön hylkäämistä sekä yli 20 000 euron kulujensa täysimääräistä korvaamista.

Oikeuden päätöstä voi pitää poikkeuksellisena. Yleensä niin sanotuissa indispositiivisissa riidoissa, joissa sovinto ei ole sallittu, osapuolet kantavat omat kulunsa. Nyt Scanbox velvoitettiin kuitenkin korvaamaan osa DNA:n kuluista.

Scanboxia edustavan asianajotoimisto Hedman Partnersin asianajaja Joni Hatanmaan mukaan markkinaoikeuden päätös on korvausvelvollisuuden osalta ”hyvin epätyypillinen”, mutta muuten pitkälti linjassa markkinaoikeuden viimeaikaisten päätösten kanssa. Hän ei halua kommentoida, onko kyseessä voitto, tappio tai jotain siltä väliltä.

– Päätös ei ollut kokonaisuutena yllätys, vaikka yksityiskohtia ei voinutkaan ennakoida, Hatanmaa sanoo.

Kulujen korvaaminen selittyy Hatanmaan mukaan sillä, että nyt vedottiin uusiin seikkoihin. Tämä puolsi vastapuolelta avustajan käyttämistä, ja kulut tulivat osittain Scanboxin korvattavaksi.

Scanbox vaati luovutettavaksi kaikkiaan 34 yhteystietoa joulu–tammikuussa toteutetun bittorrent-seurannan tuloksena. Väitetyt jakamiset kestivät muutamasta sekunnista yli viikkoon. Markkinaoikeus katsoi, ettei jakamisen merkittävyyskynnys ylittynyt 29 tapauksessa. Näitä yhteystietoja ei määrätty luovutettavaksi.

Hedman Partners tekee asiakkaidensa nimissä kuukaudessa keskimäärin 3 tietojenluovutuspyyntöä, joista useimmissa on kymmeniä tapauksia. Suurinta osaa pyynnöistä ei hyväksytä.

IS Digitodayn näkemien, kansalaisaktiivien keräämien lukujen mukaan tämän vuoden tammi-toukokuun aikana olisi haettu kaikkiaan 6698:n yhteystiedon luovuttamista, joista 132 olisi päädytty luovuttamaan. Tietojen luovuttamista ovat Scanboxin lisäksi hakeneet Warner Bros Entertainment sekä Britanniassa toimiva Copyright Management Services Ltd. Tiedoille ei ole saatu vahvistusta toisesta lähteestä.

Scanboxille langetettu korvausvelvollisuus herättää kysymyksen siitä, siirtyvätkö kulut kirjeen vastanottajille esitettyihin korvausvaatimuksiin.

– Tätä on liian aikaista kommentoida. Tekijänoikeuslaki antaisi kyllä siihen mahdollisuuden, Hatanmaa sanoo.

Markkinaoikeuden päätös ei ole lainvoimainen, sillä kumpikin osapuoli voi valittaa siitä 14.7. asti. Hatanmaan mukaan on liian aikaista arvioida, aikooko Scanbox valittaa sille määrätyistä korvauksista.

On vielä myös auki, milloin nyt saaduille viidelle yhteystiedolle lähetetään kirje. Hatanmaan mukaan tyypillisessä tapauksessa tietopyynnön jälkeen tapaus vielä tarkastellaan, minkä jälkeen kirje lähtee matkaan.

Hatanmaan mukaan piratismikirjeiden tulevaisuus riippuu Hedman Partnersin päämiesten tavoitteista.

– Päämiehemme pitävät piratismiin puuttumista tärkeänä, hän muotoilee.