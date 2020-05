Kahden ilmauksen käyttö johti automaattiseen sensuuriin YouTubessa: ”Virhe”

Googlen selitys oudolle sensuurille jättää paljon avoimia kysymyksiä.

Google on kuukausien ajan sensuroinut automaattisesti kahta kiinankielistä ilmaisua YouTube-videopalvelussaan, The Verge ja Ars Technica kertovat. Kyse on ilmaisuista 共匪 ja 五毛, joista ensimmäinen tarkoittaa kommunistista rosvoa ja toinen ”50 sentin puoluetta”. Kumpaakin käytetään Kiinan kommunistisen puolueen arvostelemiseen, ja ilmaisuja sisältävät kommentit on laajasti poistettu YouTube-videoista.

Google selittää, että kommentteja ei poisteta tarkoituksella.

– Tämä näyttäisi olevan virhe valvontajärjestelmissämme, ja tutkimme asiaa, YouTuben edustaja totesi Ars Technicalle.

Googlen selitys on ylimalkainen ja jättää tilaa spekulaatiolle. YouTube on kielletty Kiinassa juurikin, koska Google on kieltäytynyt harjoittamasta sensuuria maassa. Siksi kyseessä ei esimerkiksi voi olla YouTuben paikallisen sensuurin ulottuminen vahingossa muihin käyttäjiin.

Arsin artikkelin kommenteissa on pohdittu, että Google ei välttämättä sensuroinut termejä tahallaan. Erään teorian mukaan Googlen valvonta-automatiikkaa saatettiin häiritä tekemällä sille lukuisia ilmoituksia kyseisistä termeistä. Kenties algoritmi lopulta epäili niiden olevan haitallisia ja siksi alkoi poistaa niitä. Tämä ei selitä, miksi Google ei ollut vielä korjannut virhettään. Käyttäjät ovat ilmoittaneet siitä Googlelle jo ainakin viime lokakuusta lukien.

Vaikka Google on vastustanut Kiinan valtion laajasti internetissä harjoittamaa sensuuria, amerikkalaisjätillä oli aikeita palata maahan hakukoneella, jonka oli tiettävästi määrä alistua Kiinan vaatimuksiin.

Tämä Project Dragonfly -nimellä kulkenut herätti vastalauseita lukuisilta Googlen työntekijöiltä. Lopulta hanke hylättiin.