WSJ: Facebook keksi ratkaisun pahimpaan ongelmaansa – hautasi sen vähin äänin

Facebook kehitti ideoita sosiaalisten jakolinjojen ja polarisaation vähentämiseksi palvelussaan – eikä ottanut keinoja käyttöön, kirjoittaa The Wall Street Journal.

Yhteisöpalvelu Facebookin kesto-ongelma, käyttäjien jakautuminen leireihin ja omiin kupliinsa, on asia jonka palvelu tiedosti sisäisessä selvityksessään. The Wall Street Journal kuitenkin kertoo, että tutkimustulokset lakaistiin pitkälti maton alle. WSJ:n juttu on maksullinen, mutta sitä lainaa esimerkiksi Business Insider.

Facebook havaitsi kannustavansa ihmisiä vastakkainasetteluun. Yhtiön yhden raportin mukaan Facebookin algoritmit käyttävät hyväkseen ihmisaivojen kiinnostusta eripuraisuuteen. Kaikesta huolimatta Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg sekä yhtiön linjajohtaja Joel Kaplan hylkäsivät toistuvasti ehdotettuja parannuksia tai vesittivät niitä, WSJ kertoo.

Lehden mukaan johtajat pelkäsivät antamasta kuvaa, että he ovat konservatiiveja vastaan. Toisaalta johtajat väitetysti eivät vain viitsineet ratkaista ongelmaa.

Facebookin yrityksiin parantaa tilannetta saattoi lukeutua ainakin taannoinen toiminto nimeltä Latest Conversations, jonka oli tarkoitus esittää reaaliajassa päivittyvä numero ihmisistä, jotka keskustelevat tietystä, laajasti puhuttavasta aiheesta.

Toiminnosta on kuitenkin vaikea löytää tuoretta tietoa. Mahdollisesti sekin haudattiin tai kenties se tuli Facebookiin toisella nimellä.

Sinänsä on selvää, että Facebookin tapa kohdella käyttäjiään on vähintäänkin kyseenalainen. Esimerkiksi vuoden 2018 lopulla yhtiöstä paljastui sisäistä kirjeenvaihtoa, jonka perusteella työntekijät pohtivat keinoja vakoilla käyttäjiensä puhelimien soittohistoriaa.

Vuonna 2014 Facebook teki puolestaan ihmiskokeen, jossa Facebook palvelu osalle käyttäjistään tarkoituksellisesti masentavaa aineistoa. Loppupäätelmä oli se, että tämä masensi käyttäjiä. Käyttäjille ei kerrottu koekaniineiksi joutumisesta.

WSJ:n raportti on huolestuttava etenkin nyt koronapandemian ja Yhdysvaltain syksyisten presidentinvaalien vuoksi. Molemmat aiheet ovat omiaan polarisoimaan ihmisiä, ja monet pelkäävät Venäjän käyttävän tilannetta hyväkseen eripuran lisäämiseksi ja viime kädessä Yhdysvaltain vaalitulokseen vaikuttamiseksi. Venäjän uskotaan toimineen näin edellisten vaalien alla vuonna 2016.