Linus Torvalds vaihtoi leiriä – Intelin prosessori sai lähteä

Linux-kehittäjä vaihtoi Intelin AMD:hen päätietokoneessaan, mutta kaavailee vielä radikaalimpaa vaihtoehtoa.

Linux-käyttöjärjestelmän suomalainen luoja Linus Torvalds kertoo tehneensä merkittävän muutoksen päätietokoneeseensa. Uutinen sisältyi hänen viikoittaiseen katsaukseensa Linuxin ohjelmaytimen kehittämistyöhön.

– Suurin jännitys tällä viikolla on minulle ollut, että päivitin juuri päätietokoneeni ja ensimmäistä kertaa noin 15 vuoteen tietokoneeni ei ole Intel-pohjainen, Torvalds kirjoittaa.

Torvalds kertoo käyttävänsä nyt AMD:n Ryzen Threadripper 3970x -suoritinta, jossa on 32 suoritinydintä. Hän myös sanoo jo huomanneensa selvän parannuksen tietokoneensa nopeudessa. Torvalds ei tosin maininnut, mikä hänen vanha Intel-suorittimensa oli.

Asiasta uutisoi muun muassa The Register, joka päättelee Torvaldsin todennäköisesti käyttävän nyt kokonaan uutta pc:tä. Miehen ilmoitus on omiaan nostamaan AMD:n profiilia entisestään Intelin haastajana. AMD eli on elänyt Intelin varjossa, mutta etenkin sen Ryzen-suoritinperhe on pystynyt viime aikoina tarjoamaan hyvää suorituskykyä kohtuulliseen hintaan. 3970x on yksi koko Ryzen-malliston tehokkaimmista suorittimista.

Ei ole selvää, miksi Torvalds hylkäsi nyt Intelin. Pari vuotta sitten hän kävi tiukkaa sanasotaa Inteliä vastaan siitä, miten yhtiö käsitteli sen suorittimista löytyneitä haavoittuvuuksia.

Torvalds vihjasi myös, että jossain vaiheessa hän aikoo rakentaa tietokoneensa arm-suorittimen varaan.

– Ei, en vaihtanut armiin vielä, hän mainitsi ohimennen.

Nämä aiemmin lähinnä mobiililaitteista tutut suorittimet ovat alkaneet esiintyä myös esimerkiksi joissakin kevyissä Windows 10 -tietokoneissa. Armin etuna nähdään etenkin parempi akkukesto.

Myös Torvalds itse on aikanaan osallistunut suorittimien kehittämiseen. 1990-luvulla hän työskenteli suoritinyhtiö Transmetassa ja oli läheisesti mukana kehittämässä sen Crusoe-suoritinta. Suoritin erosi kilpailijoistaan siten, että se oli merkittävissä määrin sovelluskehittäjien ohjelmoitavissa. Se ei kuitenkaan saavuttanut mainittavaa kaupallista menestystä. Torvalds jätti Transmetan vuonna 2003.