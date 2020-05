Yksi sivusto mullisti nettipornon täysin – mutta sillä on todella pimeä puoli

OnlyFans pyrkii olemaan enemmän sosiaalinen media kuin pornosivusto. Sillä on kuitenkin ongelmia alaikäisten käyttäjien kanssa.

Nettiporno ei ole uusi ilmiö. Se on kuitenkin kokenut merkittävän muutoksen viime vuosien aikana. Suurilta osin tähän on syynä OnlyFans-verkkosivusto, joka on mullistanut aikuisviihdettä. Sivusto ei profiloidu perinteiseksi pornosivustoksi, vaan se pyrkii olemaan enemmänkin lapsilta kielletty sosiaalinen media, joka antaa mahdollisuuden rahan tekemiseen.

Yksi sivuston suurimmista eroista verrattuna perinteisiin pornosivustoihin on vuorovaikutus sisällöntuottajien ja yleisön välillä. Tämä on käännettävissä myös rahan tekemiseksi, sillä yksityisviesteistä voi laskuttaa. Huhtikuun alussa palvelulla oli 17,5 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti.

Sivusto on perustettu Britanniassa jo vuonna 2016, mutta sai roppakaupalla uusia käyttäjiä, kun Beyoncé viittasi siihen huhtikuussa kappaleen sanoituksissa, kertoo Complex. Myös koronaeristyksen uskotaan vaikuttaneen siihen, että uudet ihmiset hakeutuvat OnlyFansin käyttäjiksi.

Sivuston sisältö on maksumuurin takana, ja yksittäisiä esiintyjiä pääsee seuraamaan kuukausitilauksella. Tilauksen hinta vaihtelee 5 dollarista 50 dollariin kuukaudessa per esiintyjä.

New York Times kuvailee OnlyFansia verkkosivuksi, ”joka muutti seksityön ikuisesti”. Sivustolla työskentelee niin pitkän linjan pornomalleja, nettikameraesiintyjiä kuin amatöörimalleja.

OnlyFans-palvelua käytetään ensisijaisesti kännykkäsovelluksella.

Suosittujen esiintyjien tulot voivat nousta hyvinkin korkeiksi. Business Insiderin mukaan 1100 seuraajaltaan 6,50 dollarin kuukausimaksua perivä miss_swedish_bella eli Monica Huldt saa sivuston kautta yli 100 000 dollarin vuositulot.

10 prosenttia Huldtin tuloista koostuu toteuttamalla seuraajien toiveita. Tämä tapahtuu maksullisin yksityisviestein.

Sivusto ottaa esiintyjien voitosta 20 prosentin osuuden itselleen.

Vaikka sivuston sisältö on pääosin eroottista materiaalia, sieltä löytyy myös muuta sisältöä. Muun muassa hiphop-tähdet The-Dream, Safaree ja Casanova ovat rekisteröityneet palveluun. Seksiä ei ole kuitenkaan tarjolla.

Sivustolla on myös suomalaisia julkkiksia. Yksi heistä on Playboyssakin esiintynyt ja Miss Suomi -kisoissa vuonna 2018 nähty suomalainen Erika Helin. Hän liittyi palveluun kuultuaan, että hänen kuviaan kaupattiin luvatta Instagramissa.

– Sain sähköpostin, jossa kerrottiin, että Instagramissa on profiili jossa myydään selfieitäni. Ensimmäisenä tuli mieleen vähän vitsillä, että jos kerran kauppa käy, niin harmi etten itse keksinyt tuota ekana, Helin kertoi Ilta-Sanomille huhtikuussa.

OnlyFans on joutunut myös painimaan monenlaisten ongelmien kanssa. Esimerkiksi kuvakaappausten ottaminen on kielletty palvelun käyttösäännöissä, mutta tämän tekninen estäminen on erittäin vaikeaa. Niinpä materiaalia vuotaa palvelun ulkopuolelle paljon.

Lopputalvesta verkkoon levisi 4 gigatavun kokoinen paketti, joka sisälsi niin kuvia kuin videoita. OnlyFans itse kiisti, että kyse olisi ollut tietomurrosta.

BBC Threen Nudes4Sale-dokumentti (ei näy Suomessa) paljasti, että palvelussa on runsaasti myös alaikäisten alastonkuvia. BBC:n haastattelema 17-vuotias ”Hannah” on myynyt kuviaan 16-vuotiaasta asti. Paljastumisesta seurannut tilin sulkeminenkaan ei estänyt tätä, vaan esiintyjä loi uuden tilin OnlyFansiin. Dokumentista kertoo Refinery29.

Asiaa on selvitetty myös modernin teknologian keinoin. Britanniassa tekoäly tutki 7728:n alastonkuvia myyvän ihmisen kasvonpiirteet, ja näistä yli 2500 arvioitiin alaikäiseksi, kertoo The Times (maksumuurin takana).

OnlyFans korostaa itse, että se ei hyväksy alaikäisiä palveluiden käyttäjäksi. Rekisteröitymistapana toimii henkilöllisyystodistuksen kanssa otettu selfie.