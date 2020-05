Microsoft teki hurjan Linux-tempun – ei olisi muutama vuosi sitten uskonut

Microsoft esistää Linuxin käyttöä tavallisissa tietokoneissa, kiitos Windows 10:een tulevien parannusten. Pian Windows-koneissa käytetään graafista Linuxia.

Suljettuun koodiin luottanut Microsoft ja avoimeen koodiin perustuva Linux olivat toistensa pahimmat viholliset vuosien ajan. Nyt puhaltavat kuitenkin uudet tuulet, ja Microsoft on hiljalleen rakentanut Linux-tukea suoraan Windows 10 -käyttöjärjestelmään. Nyt tukea parannetaan olennaisesti, kertovat muun muassa The Register ja The Verge.

Suomalaista alkuperää oleva Linux toimii Windows 10:n Windows Subsystem for Linux -teknologian ytimessä ja mahdollistaa Linuxille tarkoitettujen ohjelmien ajamisen Windows 10:ssä. Microsoft kertoi Build 2020 -tapahtumassaan tuovansa toimintoon tuen graafisille käyttöliittymille. Käytännössä se tarkoittaa, että ohjelmat näyttävät paremmilta ja niitä on helpompi käyttää. Suuri hyppäys on psykologinen, jos tietokoneeseen ilmestyy hiirellä käytettävä järjestelmä Windowsin ohella.

Toinen merkittävä parannus on Linux-sovellusten pääsy tietokoneen grafiikkaprosessorin tehoihin. Se on omiaan nostamaan sovellusten suorituskykyä selvästi ja mahdollistaa monenlaisen tehokkaan laskennan.

Lisäksi Microsoft sanoo, että itse Windows Subsystem for Linuxin käyttöönotosta pyritään tekemään yksinkertaisempaa.

Vaikka muutokset kuulostavat houkuttelevilta myös tavallisten kuluttajien näkökulmasta, tässä vaiheessa Microsoftin fokus näyttää olevan kehittäjissä. The Vergen mukaan parannukset on selvästi suunnattu Linux-kehittäjille, jotka haluavat käyttää Windowsia kehitysympäristönään.

The Registerin mukaan tukea Linux-sovellusten graafisille käyttöliittymille ei ole vielä Windows 10:n 20H1-päivityksessä, joka on ilmestymässä piakkoin. Sovellusten suorituskykyä lisäävä tuki grafiikkaprosessoreille tulee Windows-testaajien saataville lähikuukausien aikana. Laaja julkaisu tapahtuu myöhemmin.

Microsoft on myös tuonut eri Linux-jakeluita Windowsin kauppapaikkaansa. Microsoftin jo vuosia sitten alkanut linjamuutos Linuxin suhteen ei ole jäänyt huomaamatta edes Linuxin alkuperäiseltä kehittäjältä Linus Torvaldsilta. Viime vuonna hän arvioi, että yhtiön asenne on selvästi lämmennyt.

– Keskustelen Microsoftin insinöörien kanssa eri konferensseissa, ja minusta tuntuu, että kyllä, he ovat muuttuneet, ja insinöörit ovat tyytyväisiä. Ja he ovat todella tyytyväisiä työskennellessään Linuxin parissa. Joten jätin sikseen kaiken Microsoft-vastaisuuden, Torvalds totesi.

Vaikka Linux on edelleen melko harvinainen ilmestys kotikoneissa, palvelimissa se on ollut jo vuosikymmenten ajan erittäin suosittu. Linux toimii myös monen kodin laitteen taustalla, muun muassa puhelinten Android-käyttöjärjestelmä nojaa Linuxiin.

Takavuosina Microsoft oli avoimesti sotajalalla Linuxia vastaan. Micosoftin tuolloinen toimitusjohtaja Steve Ballmer vertasi avoimen lähdekoodin ohjelmistoja syöpään ja yrityksen Windows-johtaja Jim Allchin kutsui Linuxia immateriaalioikeuksien hävittäjäksi.