1,2 miljoonan suomalaisen bonuskorttitiedot siirtyivät Latviaan – toimi näin, jos haluat poistaa ne

Pinsin asiakasviestissä annettu takaraja ei lain silmissä merkitse mitään, Tietosuojavaltuutetun toimistosta muistutetaan. Tietonsa saa poistaa EU:n sisällä milloin vain.

Etukorttiyritys Pins Finland kertoi asiakkailleen tiistaina siirtävänsä näiden henkilötiedot latvialaiselle Loyalty Services -yhtiölle. Viestin mukaan ilmoituspäivä oli myös viimeinen päivä vastustaa tietojensa siirtämistä.

Bonuskorttiohjelmassa on paljon suomalaisten tietoja, sillä Valintatalot ja Siwat kattaneen YkkösBonus-bonusohjelman asiakkuudet muunnettiin Pins-asiakkuuksiksi. Pins-pisteitä sai myös Verkkokauppa.comista, Cdon.comista ja Zalandosta. Vuonna 2015 Pins ilmoitti suomalaisten asiakkaidensa määräksi 1,2 miljoonaa.

Tietosuojavaltuutetun toimistosta huomautetaan, että tietojen siirtäminen Suomesta Latviaan ei itsessään ole ongelmallista, koska tiedot voivat liikkua vapaasti Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella.

– Joka tapauksessa selvää on, että rekisteröidyllä on aina oikeus pyytää tietojensa poistamista, eikä tätä oikeutta voida rajoittaa esimerkiksi sopimuksella tai ilmoituksella päivän aikarajasta, toteaa apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus IS Digitodaylle.

Myös Latviassa sovelletaan yleistä tietosuoja-asetusta (gdpr), ja eurooppalaisella yhteistyöllä pyritään siihen, että asetusta sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa.

Muilta osin keskeistä on kuitenkin, mitä Pins Finland on asiakkailleen asiakassuhteen alussa henkilötietojen käsittelystä kertonut.

Vuonna 2014 Pins Finland kertoi, että kuluttajan henkilötietoja ei jaeta Pins-järjestelmän sisällä tai sen ulkopuolella. Yhtiö myös vakuutti, että tietoja ei myydä, vaan ne käytetään ainoastaan sen ja sen kumppaneiden tarkoituksiin. Tietoja oli määrä käyttää suoramarkkinointiin.

Pins-ohjelman haltuunsa ottama, Riikaan rekisteröity Loyalty Services on Air Balticin sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Se on perustettu vuonna 2010 ja siirtynyt lentoyhtiön omistukseen vuonna 2018.

Pins-ohjelman alun perin lanseerannut Coalition Rewards kuului Air Balticiin, joten Pins-ohjelma on palannut alkuperäisen omistajansa huomiin.

Apulaistietosuojavaltuutettu ei ole vielä syvällisesti perehtynyt Pinsin tapaukseen. Epäselvää on esimerkiksi, miten Pins menettelee mikäli asiakas kieltää henkilötietojen siirron. Taluksen mukaan Pinsiä koskevia asioita on tullut keskiviikkona vireille noin 80 kappaletta.

Toimi näin, jos haluat tietosi pois

Jos olet Pinsin asiakas ja haluat tietosi pois yrityksen rekistereistä, ota yhteyttä Pinsiin. Käytännössä yhteystiedoksi on annettu sähköpostiosoite info@pins.co. Viesti kannattaa kirjoittaa englanniksi (tai latviaksi, jos se taipuu), sillä tästä osoitteesta tulee ensi alkuun automaattiviesti latvian- ja englanninkielinen vastaus.

– Jos rekisterinpitäjä ei suostu pyyntöä toteuttamaan, asiakas voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon. Toimisto tekee tarvittaessa sitten yhteistyötä Latvian valvontaviranomaisen kanssa, Talus neuvoo.

Ohjeet ja lomakkeet valituksen tekemiseksi toimistolle löytyvät täältä.

Yritys pysyy hiljaa

IS Digitoday ei ole saanut vielä vastauksia Pinsille eilen lähettämiinsä kysymyksiin. Keskiviikkona soitimme Loyalty Servicesin latvialaiseen puhelinnumeroon, mutta se antoi automaattivastauksen, jonka mukaan puhelut siihen on estetty.

Lähetimme kysymykset yritykselle annettuun sähköpostiosoitteeseen. Myöskään täältä ei ole vastattu.

Useampi lukija on kertonut IS Digitodaylle, ettei ole saanut tietojen siirrosta ilmoitusta ollenkaan. Pins Finlandin nimissä lähetettyä viestiä ei ole löytynyt edes roskapostien seasta.