Kommentti: Trump pani Huawein taistelemaan olemassaolostaan – mutta hinta on todella kova

Yhdysvaltain käyttämät keinot pistävät Huawein todella tiukoille, mutta samalla USA panee liittolaisensa kärsimään. Julkisuuspelin Yhdysvallat on jo hävinnyt, kirjoittaa Ilta-Sanomien digitoimittaja Henrik Kärkkäinen.

Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan keskiössä oleva Huawei sai juuri ennen viikonloppua huonoja uutisia. Trumpin hallinto kiristää yhtiötä vastaan asetettuja pakotteita niin, että mitään amerikkalaista alkuperää olevaa tekniikkaa ei enää kiinalaisyhtiölle päätyisi. Sillä ei ole enää väliä, missä sirut olisi valmistettu.

Päätöksellä on massiiviset mittasuhteet. Älylaitteissa käytetyt piirit perustuvat suurilta osin amerikkalaiseen teknologiaan, jota on lisensoitu monille tahoille. Vaikka Huawei valmistaa itse omat piirinsä, yhtiön keräämät komponenttien ja raaka-aineiden varastot eivät kestä loputtomiin.

Uusissa määräyksissä on 120 vuorokauden siirtymäaika, joten niiden tarkkoja vaikutuksia ei vielä tiedetä.

USA:n uusi isku sai Huawein kiertävän hallituksen puheenjohtajan Guo Pingin myöntämään yhtiön keskittyvän nyt hengissä pysymiseen.

Presidentti Donald Trumpilla on hyvät mahdollisuudet voittaa sotansa Huaweita vastaan. Amerikan-markkinat on kiinalaisyhtiöltä jo suljettu, ja Eurooppa tasapainottelee kieli keskellä suuta.

Kielto käyttää Googlen palveluita Huawein puhelimissa romahduttaa markkinaosuuden Euroopassa, sillä Huaweilla on paljon etumatkaa kirittävänä Googleen. Vaikka sen puhelimet olisivat laitteina kuinka hyviä, niiden ohjelmistot eivät ole lähelläkään Googlen tasoa.

5g-verkoissa taas Euroopan operaattorit ovat varovaisia Huawein kanssa. Yhtiö kilpailee hinnalla, ja se haluttaisiin pitää mukana kisassa. USA:n uusi päätös kuitenkin laskee Huawein verkkojen huoltovarmuutta merkittävästi, ja harva operaattori uskaltanee turvautua siihen ainakin ainoana ratkaisuna. Tämä tarkoittaa sitä, että tekniikkaa on ostettava muualta ja maksettava enemmän.

Hinta, jonka USA maksaa sodasta, on kova. Se tuottaa hankaluuksia paitsi maan omille verkko-operaattoreille (USA:n vanhemmissa verkoissa käytetään yhä paljon Huaweita), myös kolmansille osapuolille.

Yksi näistä on Kiinan ja Yhdysvaltain välissä tasapainotteleva Taiwan, joka on jättiläinen siruvalmistuksessa. Huawei on maailman suurimman sopimusvalmistaja TSMC:n toiseksi suurin asiakas, ja Taiwan on ilmoittanut kuuliaisesti lopettavansa toistaiseksi piirien toimittamisen Huaweille, kertoo Nikkei Asian Review. Yhdysvallat antaa liittolaiselleen kovan iskun Huaweita kurittaessaan.

Jos USA voittaakin kauppasodan, se häviää sodan ihmisten sydämistä. Trumpin hallinto on näyttäytynyt ylimielisenä, salailevana ja aggressiivisena. Huawei puolestaan on vastannut avoimuudella – ainakin näennäisellä – sekä halulla tehdä yhteistyötä. Tämä on päinvastainen mielikuva kuin mitä Yhdysvalloista ja Kiinasta perinteisesti on.

Osittain se johtuu siitä, että Huawei on onnistunut julkisuudenhallinnassa paljon amerikkalaisia paremmin. Huawei on muun muassa pyrkinyt tekemään globaaleja kyberturvallisuusaloitteita, ollut aktiivisesti mukana standardien kehittämisessä, tarjonnut tekniikoitaan lisensoitavaksi ja kantanut huolta konfliktin sivullisista kärsijöistä.

USA:n äkkiväärä toiminta ei taas ole kovin johdonmukaista: Microsoft saa myydä Windowsia Huawein laitteisiin, Google taas ei omaa Android-versiotaan.

Tämä kaikki saa USA:n näyttämään roistolta ja Huawein hyväntahtoiselta uhrilta. Amerikkalaisilla ei ole ollut halua tai kykyä lähteä julkisuuskisaan mukaan, kun Huawei on taas onnistunut julkisuudenhallinnassaan hyvin.

Huawei on onnistunut julkisuudenhallinnassaan niin hyvin, että kaksi teemaa on painunut jossain määrin sivuun keskustelusta.

Ensinnäkin, mikä on Huawein todellinen suhde Kiinan hallitukseen? Onnistuuko yhtiö pitämään keskusvallan käsivarren mitan päässä liiketoiminnastaan niin kuin se väittää? Minkä verran se joutuu ottamaan vastaan käskyjä, mukautuu tai vetää omaa linjaansa?

Toinen teema ovat väitetyt takaovet. Julkisuudessa tuotiin esiin, että yksi syy USA:n haluttomuuteen esittää konkreettisia todisteita Huawein vakoilusta olisi se, että yhtiö käyttää samaa 5g-verkoissa olevaa viranomaisille jätettyä kuunteluporttia kuin Yhdysvaltain poliisi ja tiedusteluviranomaiset.

Hankalinta on se, että ulkopuolisten on mahdotonta saada asiaan vastausta. Asian todellisen laidan tietävät ihmiset ovat niin tiukkojen salassapitosäännösten alla, että tietoa tuskin heruu.

Niinpä tavallisten ihmisten mielissä asia muodostuu mielikuvilla. Ja tuon mielikuvapelin Huawei on voittamassa. Silloin amerikkalaisten teknologinen ylivalta murenee. Vaikka se maksaisikin Huaweille yhtiön olemassaolon.