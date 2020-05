Bonuskorttifirman asiakastiedot Latviaan muutaman tunnin varoitusajalla – mukana jopa 1,2 miljoonaa suomalaista

Pins Finland kertoo etukorttiasiakkailleen viime tingassa asiakastietojen siirtämisestä Latviaan.

Etukorttipalveluja Suomessa myynyt Pins Finland Oy on lähettänyt asiakkailleen sähköpostia näiden tietojen siirtämisestä latvialaiselle Loyalty Services -yhtiölle osana Pinsin siirtymistä latvialaisfirman omistukseen. Viestin mukaan ”liiketoiminnan siirron päätarkoitus on tehostaa kanta-asiakaspalveluiden tarjoamista, mikä mahdollistaa ryhmän brändimaineen korkean tason ylläpitämisen”.

Viestin mukaan liiketoiminnan siirtoon kuuluu myös asiakastietokannan siirto ja tämän myötä asiakkaiden henkilötietojen siirto.

IS Digitodayhyn yhteyttä ottaneen lukijan mukaan ilmoitus asiasta saapui vasta tänään tiistaina 19. toukokuuta, jolloin viestin mukaan on myös viimeinen päivä vastustaa tietojensa siirtämistä.

Tämä herättää kysymyksen lain noudattamisesta ja Euroopan unionin gdpr-tietosuoja-asetuksen mahdollisesta rikkomisesta. Sähköpostin tavoittamattomissa väliaikaisesti olevilla ihmisillä ei ole aikaa reagoida ilmoitukseen lainkaan. Reddit-verkkokeskustelussa ihmiset kertovat myös viestin menneen suoraan roskapostilaatikkoonsa.

Pins Finlandille ei löydy lainkaan julkista puhelinnumeroa. Ainoa julkinen puhelinnumero on yhtiön entiselle työntekijälle, joka ei ole enää tekemisissä firman kanssa.

IS Digitoday lähetti asiakastietojen siirtämisestä sähköpostia asiakasviestissä olleeseen osoitteeseen. Asiakkaille lähetetyssä viestissä annettiin ymmärtää, että kyselyt voi tehdä suomeksi, mutta automaattinen vastausviesti tulee vain latviaksi ja englanniksi. Yhtiö ei missään vastannut IS:n kommenttipyyntöön ja sille esitettyihin kysymyksiin.

On oletettavaa, että tietojen siirtoa vastustavat ihmiset tekevät niin suomeksi. Ei ole selvää, miten suomenkielisiin viesteihin reagoidaan, jos ollenkaan.

Automaattiviestin mukaan kyselyihin luvataan vastata 72 tunnin kuluessa. Tämä on reilusti sen jälkeen, kun tietojen siirtäminen on tapahtunut.

Valituksia tietosuojavaltuutetulle

Pins-asiakkaiden tämänhetkinen määrä ei ole tiedossa. Maaliskuussa 2015 etuohjelma ilmoitti asiakasmääräkseen Suomessa 1,2 miljoonaa. Bonusohjelma lanseerattiin vuonna 2014.

Etukorttia pystyi aiemmin käyttämään muun muassa taannoisissa Siwa-myymälöissä ja Verkkokauppa.comissa.

Tällä hetkellä Pins listaa kumppaneikseen 24 yritystä, joista vain muutama on suomalainen. Niihin lukeutuvat esimerkiksi Feminett, Kahdeksan Veljestä, Kampaamotarvike, Makuviikko ja Reilukatsastus.

Vuonna 2014 etukorttijärjestelmää pyörittäneen Coalition Rewardsin Suomen-yksikön toimitusjohtaja Anssi Suominen sanoi, etteivät asiakkaiden tiedot ole myynnissä.

Ei ole tiedossa, miten Pins-ohjelma on päätynyt latvialaisen Loyalty Servicesin omistukseen.

Jotkut asiakkaat ovat sanoneet ottavansa tietojen siirrosta yhteyttä Tietosuojavaltuutetun toimistoon. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ei ollut välittömästi tapauksesta tietoinen. Hän kertoi kuitenkin IS Digitodaylle selvittävänsä, millaista palautetta asiasta on saattanut tulla. IS Digitoday seuraa tilannetta.

Pinsin asiakastiedote on kokonaisuudessaan luettavissa alla:

Hyvä XXXX,

Haluaisimme tiedottaa sinulle, että „Loyalty Services“ SIA (Latviassa rekisteröity ja sen lakien alaisuudessa toimiva yritys, rekisterinumero: 40103273540, rekisteröity osoite: Mūkusalas iela 42, Riika, LV-1004, Latvia) ottaa haltuunsa PINS Finland Oy:n, rekisterinumero 2559717-3, liiketoiminnan, mukaan lukien sen omaisuuden ja vastuut, 19. toukokuuta 2020 alkaen. Molemmat yritykset kuuluvat samaan yritysryhmään.

Liiketoiminnan siirron päätarkoitus on tehostaa kanta-asiakaspalveluiden tarjoamista, mikä mahdollistaa ryhmän brändimaineen korkean tason ylläpitämisen.

Liiketoiminnan siirtoon tulee kuulumaan myös asiakastietokannan siirto sekä tämän suhteen myös asiakkaiden henkilötietojen siirto. Siirto tapahtuu Latvian tasavallan kauppaoikeudellisen lain Artiklan 20 mukaisesti (yrityssiirto), sekä oikeutettuun etuun yllä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ole hyvä ja ota huomioon, että liiketoiminnan siirron jälkeen tietojesi rekisterinpitäjä tulee olemaan “Loyalty Services” SIA, yhteystiedot: info@pins.co. Tarkempaa tietoa henkilötietojen prosessoinnista löydät “Loyalty Services” SIA:n tietosuojaselosteesta täältä: https://www.pins.co/int-en/privacy-policy. Ole hyvä ja tutustu tietosuojaselosteeseen ja jos sinulla on mitään kysymyksiä, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Ottaen huomioon, että molempien yritysten liiketoimintamalli on sama ja että ne toimivat samassa yritysryhmässä, tietojesi prosessoinnin tarkoitus kanta-asiakaspalveluiden tarjoamisen, Tietosuojaselosteen ja PINS-ohjelman pääasiallisten ehtojen suhteen pysyvät samoina, kuin mitä ne olivat PINS Finland Oy:llä.

Tietojen lisäksi myös kanta-asiakasohjelmaasi osallistumisesta ilmenevät vastuut siirretään “Loyality Services” SIA:lle, josta tulee PINS-ohjelman pääasiallisten ehtojen nojalla toimiva palveluntarjoaja/PINS (https://www.pins.co/int-en/terms-and-conditions).

!!!Ole tietoinen siitä, että sinulla on oikeudet vastustaa tietojesi siirtoa ja päättää jäsenyys kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen info@pins.co. Otamme huomioon huolesi ja annamme sinulle palautetta.

Jos vastalauseita ei saada 19. toukokuuta 2020 mennessä, tietosi ja vastuusi siirretään “Loyalty Services” SIA:lle.

Jos sinulla on mitään huolia tai kysymyksiä mainittuihin asioihin liittyen, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä: info@pins.co.

Ystävällisin terveisin

PINS Finland Oy ja “Loyalty Services” SIA