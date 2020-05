Hauska toimintapeli perjantaihin asti ilmainen – suurta hupia kaverin kanssa

Lego Ninjago -pelin voi napata talteen Windowsille, Pleikkarille tai Xboxille muutaman päivän ajan

Koronaeristys on tuonut tullessaan suhteellisen vähän hyviä asioita. Yksi niistä on kuitenkin monen videopelijulkaisijan tai -kaupan avokätisyys: moni tarjoaa muutaman vuoden takaisia pelejään ilmaiseksi.

Joukkoon on liittynyt TT Games Studios, joka jakaa Lego Ninjago Movie Video Game -peliään ilmaiseksi muutaman päivän ajan. Mikä parasta, peli on tarjolla ilmaiseksi niin Windows-tietokoneille Steamissa, Xbox Onelle kuin Playstation 4:lle. Windows-version latausta varten on luotava ilmainen Steam-tunnus.

Kannattaa olla nopea, sillä tarjous on voimassa vain muutaman päivän. Steamissa jakelu päättyy perjantaina 22.5. kello 9.59. Myös Microsoft Store ilmoittaa tarjouksen kestoksi 4 päivää. Lisäksi ainakin Steam huomauttaa, että tarjous on voimassa vain niin kauan kuin tavaraa riittää. Teoriassa peli saattaa siis muuttua maksulliseksi jo ennen perjantaita.

Kun pelin lunastaa tarjouksen ollessa voimassa, sen saa itselleen pysyvästi. Sen normaalihinta Steamissa on noin 30 euroa ja Microsoft Storessa 60 euroa. Jos haluat pelin useammalle laitteelle, sinun on lunastettava se erikseen jokaisessa latauskaupassa.

Vuonna 2017 ilmestynyt Lego Ninjago edustaa suosittujen Lego-pelien sarjaa. Ne yhdistävät tasohyppelyä ja kevyttä ongelmanratkaisua kauniilla grafiikalla toteutetussa 3d-ympäristössä. Sen aiempiin osiin kuuluvat muun muassa Star Wars-, Harry Potter- ja Indiana Jones -pelit. Pelit ovat olleet niin kriitikoiden kuin pelaajien suosiossa.

Erityisen hauskoja niistä tekee se, että ne ovat mainioita yhteistyöpelejä. Etenkin niiden konsoliversioissa samalla laitteella pelaaminen ja ongelmien ratkaiseminen yhdessä on hauskaa puuhaa.

Pelin pegi-ikäraja on 7 vuotta, eli se on lapsillekin sopiva. Pelin väkivalta on toteutettu siten, että sen hahmot hajoavat kappaleiksi oikeiden legopalikoiden tapaan.

Aivan samaa ei voi sanoa tällä hetkellä niin ikään ilmaiseksi tarjottavasta GTA V:stä. Huippupeli on herättänyt laajaa moraalista närkästystä väkivallallaan, seksuaalisella sisällöllään ja mahdollisella naisvihamielisyydellä.