USA otti kuolettavan kuristusotteen Huaweista – kiinalaisyhtiöltä raivoisa vastaus

Trumpin hallinnon päätös voi ajaa Huawein todellisiin vaikeuksiin. Sekä yhtiö että Kiina protestoivat rajusti USA:n uusia toimia vastaan.

Yhdysvallat on tiukentanut pakotteitaan kiinalaista elektroniikkavalmistaja Huaweita vastaan. Viime viikon perjantaina USA päätti alkaa vaatia myyntilupaa kaikkeen Huaweille toimitettavaan amerikkalaistekniikkaan, myös ulkomailla valmistettuun, Reuters kirjoittaa.

USAn talousministeriö asetti Huawein mustalle listalleen vuosi sitten toukokuussa. Silloin se kielsi amerikkalaisyhtiöitä käymästä kauppaa Huawein kanssa ilman erillistä lupaa.

Uusi päätös on huomattava kiristys entiseen, sillä suuri osa maailman puolijohdetekniikasta on amerikkalaista suunnittelutyötä. Nykyinen määräys estää sen myymisen Huaweille, vaikka se olisi ulkomailla valmistettua. Suuri osa on, sillä maailman suurin puolijohteiden sopimusvalmistaja TSMC on taiwanilainen.

– Tämä toimenpide asettaa Amerikan, amerikkalaiset yhtiöt ja Amerikan turvallisuuden etusijalle, Yhdysvaltain kauppaministeriön edustaja sanoi lehdistötilaisuudessa perjantaina Reutersin mukaan.

Reutersin mukaan päätös tyrehdyttää sirumyynnin Huaweille tehokkaasti. Tähän asti monet amerikkalaisyhtiöt ovat pystyneet kiertämään vientirajoituksia myymällä Huaweille ulkomailla valmistettuja tuotteita.

Päätös iskee rajusti etenkin taiwanilaiseen TSMC:hen, joka sanoi kuitenkin noudattavansa USA:n päätöstä. Uusissa rajoituksissa on 120 päivän siirtymäaika.

Kiinan hallitus reagoi USA:n toimenpiteisiin rajusti. Se sanoi olevansa valmis laittamaan useita amerikkalaisyhtiöitä epäluotettavien tahojen listalle. Tämä saattaa näkyä esimerkiksi toimina Applea, Cisco Systemsiä, Qualcommia sekä Boeingia vastaan.

Huawei antoi oman lausuntonsa Yhdysvaltain toimiin tänään. Yhtiö pitää USA:n toimia epäoikeudenmukaisina ja sanoo toimineensa USA:n päätösten mukaisesti pakotteidenkin aikana.

Huawein hallituksen puheenjohtaja Guo Ping sanoi maanantaina analyytikkotapaamisessa yhtiön keskittyvän nyt hengissä pysymiseen, Reuters sanoo.

Yhtiö sanoo tuoreen päätöksen vaarantavan koko elektroniikkateollisuuden sekä verkkojen toimivuuden maailmanlaajuisesti. Tätä kautta sillä olisi vaikutusta 3 miljardin ihmisen telekommunikaatioon.

Huawei sanoo Yhdysvaltain hallituksen kääntävän tarkoituksella selkänsä Huawein asiakkaille ja kuluttajille hyökkäämällä toisen maan johtavaa yritystä vastaan. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että USA sanoo toimivansa verkkoturvallisuuden nimissä.

– USA käyttää teknologista voimaansa murskatakseen yhtiöt sen rajojen ulkopuolella. Tämä johtaa vain epäluottamuksen lisääntymiseen amerikkalaista teknologiaa ja toimitusketjuja kohtaan. Lopulta tämä koituu Yhdysvaltojen vahingoksi, Huawei kirjoittaa lausunnossaan.

Huawei sanoo lausunnossaan USA:n toimenpiteiden vaikuttavan yhtiön liiketoimintaan. Huawei sanoo etsivänsä ratkaisua ja toivoo asiakkaidensa pysyvän yhtiön rinnalla.