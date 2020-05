Facebookissa leviää uusi villitys – näin pääset mukaan

Facebook-käyttäjät luovat itsestään innokkaasti avatareja eli virtuaalihahmoja.

Facebook on tuonut palveluunsa avatarit eli virtuaalihahmot. Jatkossa kenellä tahansa on mahdollisuus luoda itselleen virtuaalinen hahmo, jota on mahdollista käyttää esimerkiksi Facebook-tarinoissa tai profiilikuvana. Siitä luodaan myös tarroja, joita voi käyttää reaktioina artikkelikommenteissa.

Ominaisuus tulee käyttöön sovelluksen uusimmassa versiossa, eli eri ihmiset saavat sen käyttöönsä hieman eri aikoina.

Idea ei ole täysin Facebookin oma. Avatareissa on paljon samaa kuin 2013 suosioon nousseissa Bitstrips-minisarjakuvissa, joihin luotiin niin ikään omannäköinen hahmo. Ne nousivat suosioon nimenomaan Facebookin kautta. Myöhemmin nämä jalostuivat bitmojeiksi, jotka ovat suosittuja etenkin Snapchatissa.

Avatar-editori on parin klikkauksen takana.

Oman avatarin luominen on helppoa. Se tapahtuu valitsemalla Facebook-mobiilisovelluksessa oikean yläkulman kolmen viivan valikko. Täällä aukeavasta näkymästä valitaan ”näytä lisää” ja sen jälkeen ”avatarit”.

Tämä avaa editorin, jolla oma hahmo muokataan kasvonpiirre kerrallaan. Muokkaamiseen kannattaa käyttää hieman aikaa, sillä esimerkiksi malleja erilaisille silmille, kallonmuodoille ja kulmakarvoille on paljon. Jos hahmon ulkonäkö ei mene heti kohdalleen, sitä voi korjailla myöhemmin.

Omasta avatarista luodaan automaattisesti tarrapaketti, jota voi käyttää esimerkiksi kommentteina statuspäivityksiin vastattaessa.

Avatarin luominen perustuu hahmon muokkaamiseen kokonaan itse käsin, eikä se esimerkiksi käytä kasvontunnistusta. Facebookilla on tämän suhteen paha maine, sillä yhtiö harhautti käyttäjiään laittamaan automaattisen kasvontunnistuksen päälle toissa vuonna uusien gdpr-tietoturva-asetusten hyväksymisen varjolla.

Facebook tunnetusti kerää käyttäjistään paljon tietoa. Avatareissa lienee tuskin mitään sellaista tietoa, mitä palvelu ei käyttäjistään tietäisi jo ennestään. Tietoturvastaan tarkat käyttäjät tosin pystyttelevät varmasti jatkossakin vain Facebookin perustoiminnoissa.